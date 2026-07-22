Эта модель 1986 года снова подрывает тренды. Какие часы носил Росс в сериале "Друзья"

Этот аксессуар стал культовым

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Поклонники культового сериала "Друзья" продолжают находить интересные детали в образах любимых персонажей. На этот раз внимание привлекли часы, которые носил палеонтолог Росс Геллер в исполнении Дэвида Швиммера.

Как обратили внимание авторыThreads-страницы cats_and_watches, на руке героя можно заметить модель TAG Heuer Formula 1 – одни из самых успешных кварцевых часов своего времени. По словам автора, этот аксессуар дебютировал в 1986 году – в период так называемого кварцевого кризиса.

В то время мировой рынок буквально заполонили недорогие кварцевые модели из Азии, из-за чего многие швейцарские производители оказались в сложном положении. Спрос на дорогостоящую механику резко упал, и брендам пришлось искать новые решения.

Росс Геллер с часами TAG Heuer Formula 1. Фото: threads.com/@cats_and_watches

В это время TAG Heuer сделал ставку на необычную концепцию. Компания выпустила доступные по цене кварцевые часы с ярким дизайном, ориентированные на младшую аудиторию. Одной из главных особенностей модели стал безель, исполненный в стиле автомобильной покрышки.

Часы TAG Heuer Formula 1. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Выбор такого аксессуара для персонажа Росса хорошо дополнял образ героя — сдержанного, практичного и современного для своей эпохи. В отличие от многих экранных персонажей, носивших дорогие статусные часы, Росс появлялся в модели, которая в свое время была создана как качественный и относительно доступный вариант для широкого круга покупателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие часы носят Ярослава Магучих. У нее на запястье почти два миллиона гривен.