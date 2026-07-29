Не все догадаются: какое название "АТБ" носил до появления знакомой вывески

Какое название носила сеть

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Сегодня сеть АТБ является одной из крупнейших в Украине, однако первые магазины компании работали под совершенно другими названиями. До появления знакомого бренда прошло несколько лет, а концепция сети неоднократно менялась.

Как сообщает портал RAU, название "АТБ" появилось далеко не сразу.

От "Клена" до "Продуктов"

История будущей торговой сети берет начало в 1993 году. Первые магазины компании открылись в Днепре. Они работали под разными названиями, среди которых — "Клен", "Каштан", "Тополь" и другие.

Впоследствии компания решила унифицировать вывески, сменив их на более простое название — "Продукты". В компании шутили, что смена вывесок связана с тем, что закончились виды известных горожанам деревьев.

Вывеска "Продукты".

Когда появился бренд АТБ

Несмотря на то, что компания работала на рынке раньше, знакомая украинцам вывеска АТБ появилась только в конце 1990-х годов.

Первый торговый объект под брендом АТБ открылся в 1998 году. Именно с этого момента компания начала развивать единую торговую сеть под общим названием.

Современный вид "АТБ"

Ранее "Телеграф" рассказывал откуда взялось название "АТБ".