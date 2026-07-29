Для ТЦК запрещены наручники и газовые баллончики: на что еще действует табу

Нормы распространяются как на спецсредства, так и на разные виды оружия

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Работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют права применять к гражданским наручники, газовые баллончики, резиновые дубинки и другие спецсредства. А если такие случаи происходят, они не являются частью официальной практики этих учреждений и расцениваются как нарушения отдельных военнослужащих.

Об этом рассказал временный исполняющий обязанности начальника Полтавского областного ТЦК и СП Тарас Гринько. По его словам, речь идет не только о спецсредствах, но и о холодном и огнестрельном оружии.

Во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека в условиях военного положения Гринько отметил, что работникам ТЦК "не разрешается использовать никакие средства против гражданского населения". Он отметил, что если отдельные военнослужащие используют спецсредства против гражданских, такие действия не предусмотрены правилами работы ТЦК и не являются официальной практикой.

Кто в Украине может использовать наручники, газовые баллончики и дубинки?

Следует отметить, что вопрос использования спецсредств регулируется Постановлением Кабинета министров Украины №1024 от 20.12.2017 года. Согласно документу это право имеют только Национальная полиция, СБУ, Национальная гвардия, ГПСУ и другие правоохранительные органы во время задержания преступников, пресечения правонарушений и защиты граждан.

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