Секрет опытных хозяек: как сделать посеревшее белье белоснежным без отбеливателя

Постельное белье снова как новое

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Даже самое дорогое постельное белье со временем теряет свой цвет. Белое белье после большого количества стирок тускнеет и приобретает сероватый оттенок. И тогда даже без явных пятен оно выглядит неопрятным.

Вернуть постельному белью белизну помогут разнообразные покупные средства. Но можно справиться и без них. Простым способом отбелить постельное белье без химии поделились эксперты издания Homes and gardens.

Почему белое белье со временем сереет

Серость появляется из-за остатков стирального порошка, минералов из воды, пота и кожного жира, которые с каждой стиркой все глубже въедаются в волокна ткани. Обычный порошок просто не в состоянии полностью вымыть эти отложения, особенно если стирка происходит в прохладной воде. В результате ткань выглядит тусклой даже при регулярной стирке.

Как вернуть белью белизну без хлора

Один из самых простых способов — использовать обычный лимонный сок. Он не такой агрессивный, как покупные отбеливатели, зато справляется с задачей мягко и естественно. Для этого нужно добавить около половины стакана свежевыжатого лимонного сока прямо в барабан стиральной машины или в отсек для порошка вместе с обычным средством для стирки.

Лимонный сок можно использовать вместо отбеливателя. Фото сгенерировано ИИ

Эффект можно заметить уже после первой стирки. Ткань становится заметно светлее, а само белье приобретает легкий, ненавязчивый цитрусовый аромат вместо привычного запаха порошка.

Если лимона под рукой не оказалось, его вполне может заменить обычный белый уксус. Он тоже растворяет тусклые известковые и мыльные отложения на волокнах и одновременно освежает запах белья на несколько стирок вперед. Главное заливать его в правильный отсек, чтобы уксус не смешивался с порошком одновременно, а сначала прошел через ткань отдельно.

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