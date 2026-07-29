Кажется удобным, но это ошибка: чем рискуют те, кто хранит вещи под кроватью
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Пространство под кроватью многие используют как дополнительный шкаф
Пространство под кроватью часто используют как дополнительный шкаф и отправляют туда все, что не помещается на полках. Но мало кто делает это так, чтобы не спровоцировать порчу самих вещей и проблемы со здоровьем.
"Телеграф" вместе с Superzena предлагает разобраться, какие предметы нельзя оставлять под кроватью и как выйти из ситуации.
Почему хранить вещи под кроватью — плохая идея
Под кроватью почти не циркулирует воздух, туда не попадает свет, а пыль оседает быстрее, чем где бы то ни было в комнате. Из-за этого бумага, картон, текстиль, кожа начинают портиться значительно быстрее.
Именно в местах, где есть картон, старые журналы, документы и пыль легко заводятся различные насекомые-вредители. Постельное бельё, подушки и одеяла, если они не упакованы герметично, за несколько месяцев впитывают столько пыли, что становятся источником проблем для аллергиков. Плюс ко всему могут спровоцировать появление пылевых клещей.
Кожаные сумки и обувь при неправильном хранении под кроватью часто трескаются и теряют цвет.
А если хранить под кроватью электронику, есть риск, что пыль забьет разъемы и вентиляционные отверстия, а батарейки и аккумуляторы перегреются.
Что делать, если места для хранения больше нет
Если без использования пространства под кроватью никак не обойтись, стоит соблюдать несколько правил:
- храните вещи только в герметичных, желательно прозрачных контейнерах. Они позволяют увидеть содержимое, не пропускают пыль и запахи;
- никогда не храните под кроватью еду, документы и текстиль без упаковки, электронику с батарейками;
- регулярно доставайте все контейнеры и убирайте пространство под кроватью.
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