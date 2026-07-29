Укр

Кажется удобным, но это ошибка: чем рискуют те, кто хранит вещи под кроватью

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Одежда под кроватью
Одежда под кроватью. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Пространство под кроватью многие используют как дополнительный шкаф

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Пространство под кроватью часто используют как дополнительный шкаф и отправляют туда все, что не помещается на полках. Но мало кто делает это так, чтобы не спровоцировать порчу самих вещей и проблемы со здоровьем.

"Телеграф" вместе с Superzena предлагает разобраться, какие предметы нельзя оставлять под кроватью и как выйти из ситуации.

Почему хранить вещи под кроватью — плохая идея

Под кроватью почти не циркулирует воздух, туда не попадает свет, а пыль оседает быстрее, чем где бы то ни было в комнате. Из-за этого бумага, картон, текстиль, кожа начинают портиться значительно быстрее.

Именно в местах, где есть картон, старые журналы, документы и пыль легко заводятся различные насекомые-вредители. Постельное бельё, подушки и одеяла, если они не упакованы герметично, за несколько месяцев впитывают столько пыли, что становятся источником проблем для аллергиков. Плюс ко всему могут спровоцировать появление пылевых клещей.

Кожаные сумки и обувь при неправильном хранении под кроватью часто трескаются и теряют цвет.

А если хранить под кроватью электронику, есть риск, что пыль забьет разъемы и вентиляционные отверстия, а батарейки и аккумуляторы перегреются.

Что делать, если места для хранения больше нет

Если без использования пространства под кроватью никак не обойтись, стоит соблюдать несколько правил:

Как хранить вещи под кроватью
Пластиковые органайзеры для хранения. Фото: Pinterest
  • храните вещи только в герметичных, желательно прозрачных контейнерах. Они позволяют увидеть содержимое, не пропускают пыль и запахи;
  • никогда не храните под кроватью еду, документы и текстиль без упаковки, электронику с батарейками;
  • регулярно доставайте все контейнеры и убирайте пространство под кроватью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать квартиру за 15 минут до прихода гостей

Теги:
#Хранение #Лайфхак #ОрганизациЯ пространства