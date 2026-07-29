Трампа сравнили с Януковичем: виной всему один жест (видео)

Совпадения буквально покадровые

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Президент США во время поминальной службы по сенатору Линдси Грэму, на которой присутствовал и президент Украины, удивил своим поведением. Американский лидер буквально повторил легендарный мем с Виктором Януковичем.

Соответствующее видео разлетелось по сети. Так, прямо посреди церемонии, сидя перед гробом Грэма, Дональд Трамп внезапно решил полакомиться конфетами. Более того, глава государства решил поделиться сладостями с другими политиками, в частности, с Джей Ди Вэнсом (вице-президент), но не все согласились.

В головах многих украинцев, которые увидели эти кадры, мгновенно всплыли флешбэки прямиком из 2004 года. Дело в том, что Трамп, сам того не понимая, буквально покадрово повторил популярное видео с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Как Янукович конфетами россиян угощал

В 2004 году в Киеве прошел парад в честь 60-летия освобождения Украины от нацистских захватчиков. Во время мероприятия, Янукович решил побаловать себя леденцами. Рядом стояли Дмитрий Медведев (на тот момент глава администрации президента РФ) и Владимир Путин.

Янукович, не долго думая, предложил лакомства Медведеву, и тот с радостью взял конфету. Путин от угощения отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что Януковича внезапно вспомнили на фоне протестов за Федорова.