Нарізаний кавун довше не псуватиметься: прості секрети зберігання

При неправильному зберіганні ця ягода може дуже швидко зіпсуватись

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Мабуть, одним з найкращих дарів літа є соковитий, солодкий та освіжаючий кавун. Але бувають випадки, коли до нього не доходять руки, або після розрізання залишається значна частина цієї неперевершеної ягоди.

В таких випадках потрібно знати, як можна довше зберігати кавун свіжим та смачним. Про це пише Realsimple.

Як зберігати кавун

Якщо ви не збираєтесь їсти кавун одразу, зберігайте його при кімнатній температурі та якомога далі від прямих сонячних променів. Це дозволить зберегти поживні речовини та смак.

В таких умовах свіжий кавун може лежати один-два тижні. Загалом, ідеальна температура для зберігання цілого кавуна — 14°C.

Кавун

Чи варто охолоджувати кавун?

Оптимальна температура в холодильнику становить від 1,5° до 3,3°С, що значно нижче, ніж температура, за якої добре ростуть кавуни. Таким чином зберігання в холодильнику зробить фрукт менш смачним та поживним. Холодильник також може змінити текстуру кавуна, зробивши його твердішим та менш соковитим.

Тим не менш, якщо ваш кавун стиглий і у вас немає часу його з'їсти, не панікуйте. Але й не розрізайте. Покладіть цілий кавун у холодильник, де він залишатиметься свіжим ще два-три тижні. Низька температура в холодильнику уповільнить процес дозрівання, хоча кавун, ймовірно, буде не таким смачним.

Кавун

Як зберігати нарізаний кавун?

Ретельно помийте кавун зовні та гострим кухарським ножем зріжте нижню частину шкірки, залишивши рівну поверхню для решти нарізки. Звідси ви можете зробити кавунові скибочки у формі пирога, кубики або трикутники. Якщо з цілим кавуном ви не впорались, помістіть його в холодильник. Покладіть кавун у герметичний контейнер, пакет для зберігання продуктів або харчову плівку, щоб зберегти його текстуру та соковитість.

Коли нарізаний кавун зберігається в герметичному контейнері для зберігання харчових продуктів у холодильнику, він має залишатися свіжим приблизно п'ять днів, хоча точний час його зберігання залежить від того, як ви його нарізали та наскільки стиглим він був, коли ви його нарізали. Якщо кавун набуває слизької текстури або неприємного присмаку, сміливо викидайте його, оскільки він зіпсувався.

Шматочки кавуна

Чи можна заморозити кавун?

Також ви можете заморозити кавун, але не цілим. Заморожений кавун залишатиметься свіжим у морозилці близько року. Щоб правильно заморозити кавун, виконайте наведені нижче дії:

Наріжте кавун на невеликі шматочки. Найкраще підійдуть кульки або кубики, оскільки їх легко використовувати в різних стравах.

Видаліть насіння.

Розкладіть шматочки кавуна на деко, застелене пергаментним папером.

Помістіть деко у морозильну камеру на кілька годин, щоб шматочки заморозилися.

Перекладіть шматочки кавуна в контейнер або герметичний пакет для зберігання, придатний для заморожування, позначте дату та покладіть в морозильну камеру.

Ви можете використовувати ці смачні шматочки кавуна в холодних літніх напоях, таких як газована вода, лимонад або алкогольні коктейлі. Якщо ви хочете вичавити сік з кавуна, заморозьте його у формочках для морозива, щоб отримати освіжаючі ласощі. Заморожений кавун також може бути смачним у смузі або інших десертах.

Нарізаний кавун

Раніше "Телеграф" розповідав, коли краще викинути вже розрізаний кавун.