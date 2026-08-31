Ванна вже не головна: що змінюється у сучасних санвузлах і чому

Чому варто забути про громіздкі чаші

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Ванна кімната поступово змінюється: громіздкі чаші, які ще недавно вважалися обов’язковим елементом санвузла, дедалі частіше поступаються місцем просторим душовим зонам.

Власники квартир хочуть отримати більше вільного простору, простіший догляд і зручніший санвузол. "Телеграф" розповість, чому традиційна ванна втрачає свої позиції та чи справді їй уже знайшли повноцінну заміну.

Ванна більше не є обов’язковою

Ще кілька років тому складно було уявити повноцінний санвузол без ванни. Навіть у невеликих квартирах намагалися встановити стандартну чашу, адже вона вважалася практичнішим і універсальнішим рішенням.

Сьогодні ситуація змінюється. Ванна часто займає значну частину приміщення, хоча використовується далеко не щодня.

Особливо це помітно у невеликих квартирах, де власники намагаються використати кожен квадратний метр. У таких умовах велика ванна може стати конструкцією, яка фактично забирає корисний простір.

Чому від ванни відмовляються

Одна з головних претензій до класичної ванни — її розмір. Навіть компактна модель потребує достатньо місця, а навколо неї ще необхідно залишити простір для комфортного користування.

Є й інші причини:

ванна займає багато місця у порівнянні з душовою зоною;

її складніше використовувати людям з обмеженою мобільністю через високий борт;

під час прибирання доводиться доглядати за більшою кількістю поверхонь;

частина людей просто не користується ванною за призначенням, віддаючи перевагу швидкому душу;

у сучасному мінімалістичному інтер’єрі велика чаша може виглядати громіздко.

Чому від ванни відмовляються. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Втім, говорити про повну відмову від ванн поки що зарано. Для сімей із маленькими дітьми вона залишається зручним рішенням, а для тих, хто любить приймати ванну, питання трендів взагалі не є визначальним.

Що приходить на зміну ванні

Найчастіше альтернативою стає простора душова зона. Її можна зробити практично врівень із підлогою та відгородити лише скляною перегородкою.

У результаті приміщення виглядає просторішим, а межа між душовою та рештою ванної кімнати стає майже непомітною.

Саме тому сучасні дизайнери часто відмовляються від традиційних душових кабін із масивними пластиковими дверцятами. Замість них використовують прозоре скло, мінімум фурнітури та вбудовану сантехніку.

Ванна все ж має свої переваги

Списувати ванни з рахунків не варто. Для багатьох людей вона все ще залишається практичнішим вибором.

Ванна дозволяє не лише прийняти душ, а й набрати воду, викупати дитину або використовувати чашу для тривалого відпочинку. Душова такого набору можливостей не дає.

Переваги ванни. Інфографіка ШІ: "Телеграф"

Тому вибір між ними дедалі частіше залежить не від того, що модніше, а від способу життя власників житла.

То ванна справді виходить із моди?

Швидше, вона перестає бути єдиним стандартним варіантом. Якщо раніше питання часто звучало як "яку ванну встановити", то тепер дедалі більше людей розглядають два принципово різні сценарії — ванну або відкриту душову.

І якщо площа санвузла невелика, перевага часто опиняється на боці душової.

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