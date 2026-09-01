Опасная "химия" или знак качества? Что скрывает лягушка на продуктах в супермаркетах

Загадочная лягушка обросла мифами

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На некоторых товарах в супермаркетах украинцы могут заметить знак лягушки. В соцсетях ходят слухи, что данный логотип предупреждает о загадочной опасности товара, однако на самом деле все обстоит иначе.

Зеленая, белая или черная лягушка на упаковке означает, что продукт сертифицирован Rainforest Alliance, сообщает "Телеграф". Это международная организация, которая защищает природу и права работников с 1987 года.

Что означает этот значок?

Экологичность: товар выращен без вырубки древних лесов, с заботой о водоемах и редких животных.

товар выращен без вырубки древних лесов, с заботой о водоемах и редких животных. Честный труд: фермеры и рабочие получают справедливую зарплату и работают в безопасных условиях (никакого детского труда).

фермеры и рабочие получают справедливую зарплату и работают в безопасных условиях (никакого детского труда). Климатическая устойчивость: местные общины учат бережному и современному земледелию.

Что означает знак лягушки на товаре

Почему именно лягушка?

Все просто: амфибии — главные "эко-индикаторы". Они первыми исчезают, если природа загрязняется или экосистема рушится. Если лягушка на месте — значит, экосистема в порядке.

Продукты с логотипом Rainforest Alliance

В Украине такую наклейку можно встретить на упаковках шоколада, батончиков, кофе, чая, а также на бананах.

Бананы со значком лягушки в Германии

Ранее "Телеграф" сообщал, российские удары по складам с товарами и гипермаркетам в Украине подтолкнут цены на продукты питания вверх. Однако это будет не единственная и даже не основная причина подорожания.