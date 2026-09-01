Небезпечна "хімія" чи знак якості? Що приховує жаба на продуктах у супермаркетах

Загадкова жаба обросла міфами

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На деяких товарах у супермаркетах українці можуть помітити знак жаби. У соцмережах ходять чутки, що даний логотип попереджає про загадкову небезпеку товару, проте насправді все інакше.

Зелена, біла або чорна жаба на упаковці означає, що продукт сертифікований Rainforest Alliance, повідомляє "Телеграф". Це міжнародна організація, яка захищає природу та права працівників з 1987 року.

Що означає цей знак?

Екологічність: товар вирощений без вирубування стародавніх лісів, із турботою про водойми та рідкісних тварин.

товар вирощений без вирубування стародавніх лісів, із турботою про водойми та рідкісних тварин. Чесна праця: фермери та робітники отримують справедливу зарплату і працюють у безпечних умовах (ніякої дитячої праці).

фермери та робітники отримують справедливу зарплату і працюють у безпечних умовах (ніякої дитячої праці). Кліматична стійкість: місцеві громади вчаться дбайливому та сучасному землеробству.

Що означає знак жаби на товарі

Чому саме жаба?

Все просто: амфібії – головні "екоіндикатори". Вони першими зникають, якщо природа забруднюється чи екосистема руйнується. Якщо жаба на місці — екосистема в нормі.

Продукти з логотипом Rainforest Alliance

В Україні таку наклейку можна зустріти на упаковках шоколаду, батончиків, кави, чаю, а також на бананах.

Банани зі значком жаби в Німеччині

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські удари по складах з товарами та гіпермаркетах в Україні підштовхнуть ціни на харчові продукти вгору. Однак це буде не єдина і навіть не основна причина подорожчання.