Эль-Ниньо диктует свои условия: когда синоптики обещают снег в Украине

Погодный фон до конца года будет формировать антициклон Эль-Ниньо

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Синоптики прогнозируют, что осень 2026 года в Европе будет мягкой и теплой. Тем не менее, уже в ноябре на территории Украины можно ожидать похолодания и выпадения мокрого снега в сопровождении сильных ветров.

Об этом пишет Pogodnik. Отмечается, что на погоду будет продолжать влияние антициклон Эль-Ниньо.

По прогнозам метеорологов, в ноябре на большей части европейского континента будут наблюдаться сезонные погодные условия. Однако изменения больше проявляться с приближением холодного сезона.

В Западной Европе осенью могут наблюдаться периодические дожди и сильные ветры. В то же время, антициклональные интервалы могут вызывать туман, низкую облачность и температурные колебания в Центральной и Восточной Европе.

В этот период вероятность выпадения снега растет в Скандинавии, Альпах и Карпатах. Кратковременный мокрый снег также может достичь Польши, Чехии, Словакии, Украины, стран Балтии и Румынии. Это будет сопровождаться периодическим и резкими понижениями температуры воздуха.

Однако последний осенний месяц может завершиться потеплением. Температурные показатели будут иногда достигать выше средней нормы даже после нескольких дней морозов и снега.

Прогноз погоды на осень 2026г. Инфографика Погодник

Как осень связана с прогнозом на зиму 2026-2027 годов

Осень будет критическим переходным периодом, поскольку ожидается, что Эль-Ниньо усилится до своего пика в конце года. Таким образом мягкая осень не гарантирует мягкую зиму, так же как сильный Эль-Ниньо не исключает возможности резких вспышек похолодания.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду. Инфографика ИИ/"Телеграф"

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