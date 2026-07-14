После удара по складу в Вишневом: гендиректор "Укроборонпрома" пошел на радикальные меры
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Генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин объявил об уходе с должности. Это произошло после удара по складу боеприпсов в городе Вишневом Киевской области.
На своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором прокомментировал свое решение. Он поблагодарил своих коллег, президента Украины, своих родных и многих других за поддержку.
"Сегодня завершаю работу в должности Генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины. Уверен, что главное достижение – это сильная, профессиональная команда как внутри общества, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производители, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из Вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", — сказал Сметанин.
Новому руководителю и коллективу он пожелал дальнейших успехов в исполнении важной государственной миссии.
Герман Сметанин — что о нем известно
Родился в 1993 году в Харькове. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет (инженер-конструктор колесных и гусеничных транспортных средств) и Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт им. Сикорского (управление в сфере оборонно-промышленного комплекса).
Работал инженером-конструктором в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова (2014-2016 годы), главным конструктором (2016-2017 годы) и главным инженером (2017-2020 годы) на Львовском бронетанковом заводе, директором по производству на заводе им.Малышева (2020-2021 годы), директором Харьковского бронетанкового завода (2021-2022 годы) и по настоящее время — гендиректором ГП "Завод имени В.А. Малышева".
В 2023 году был стал гендиректором "Укроборонпрома".
5 сентября 2024 года Верховная рада Украины назначила 247 голосами Сметанина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Однако в июле 2025 года Рада отправила в отставку правительство Шмыгаля и вскоре было назначено новое правительство Юлии Свириденко. В нем Герман Сметанин не получил должности министра.
22 июля 2025 года наблюдательный совет компании "Укроборонпром" принял решение о назначении Сметанина исполняющим обязанности генерального директора.
Женат на писательнице, которая пишет романы, Анфисой Сметаниной с 2011 года, воспитывают дочь Каролину.
Что известно об "Укроборонпроме"
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" — это крупнейший государственный производитель оружия и военной техники в Украине. В его состав входят десятки предприятий оборонной отрасли, где работают более 54 тысяч специалистов.
По итогам 2025 года предприятия АО "Украинская оборонная промышленность" увеличили объем производства вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом – со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.
Такой динамичный скачок стал результатом расширения производственных мощностей и роста загруженности предприятий – количество государственных контрактов за 2025 год выросло более чем на 50%.
Что производит и чем занимается:
- Бронетехника — бронетранспортёры, ремонт и модернизация танков, боевых машин и другой наземной техники.
- Ракетное и артиллерийское вооружение — отдельные виды ракетной техники, артиллерийские системы, боеприпасы.
- Авиационная техника — ремонт и обслуживание самолётов, вертолётов, производство отдельных авиационных компонентов (в том числе через предприятия авиапрома).
- Двигатели и газотурбинное оборудование — через специализированные предприятия.
- Беспилотные системы и военные технологии — разработка и производство некоторых БПЛА и связанных систем.
- Ремонт и модернизация старой техники — особенно советского производства, которая остаётся на вооружении.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июля 2026 года была совершена атака по городу Вишневое в Киевской области. Враг нанес удар по одному из складов боеприпасов "Укроборонпрома".