Сотрудничал с Mercedes и кормил чуть ли не пол области: что произошло с легендарным заводом Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Телеграф" погрузит читателей в историю легенды Черниговщины
Во времена СССР и первые годы независимости Украины Нежинский механический завод был настоящим кормильцем Черниговской области. Предприятие, которое в советское время давало работу тысячам семей и имело собственную базу отдыха, дошло до такого уровня, что в 2014 году его продукцию использовали для совместного проекта с немецким гигантом Mercedes-Benz. Однако сегодня от былого величия сейчас осталось немного — вместо огромного предприятия работают несколько небольших цехов, один из которых вообще превратился в развалины с выбитыми окнами.
"Телеграф" рассказывает, как один из самых мощных заводов Нежинщины прошел путь от гордости региона до борьбы за выживание, и почему сегодня на предприятии, когда-то имевшем сотни работников, осталось всего 80 рабочих.
Золотое время: когда завод был гордостью Нежина и городом в городе
Нежинский механический завод родился в эпоху советской индустриализации – то есть на рубеже 1920-1930-х годов. Создано путем объединения нескольких местных артелей — "Объединение", "Ударник", "Красный кузнец", "Жерстяник" и "Металлист", предприятие быстро стало одной из важнейших промышленных точек региона.
В советское время НМЗ был не просто заводом — это был целый город в городе. На балансе предприятия находилась база отдыха для работников и другие объекты социальной инфраструктуры. Завод входил в число ведущих предприятий Нежина — он не просто снабжал работой сотни людей, а вместе с другими мощными предприятиями формировал экономический хребет города.
К середине 80-х годов основной продукцией завода стало оборудование для переработки рыбы. Предприятие работало стабильно и развивалось, не предполагая, какие испытания ждут его в будущем.
Приватизация и новые вызовы независимости
С провозглашением независимости Украины для Нежинского механического завода, как и других мощных предприятий Украины, началась новая эра. Государственное предприятие превратилось в открытое акционерное общество, а в мае 1995 года Кабинет Министров Украины принял решение о его приватизации.
Несмотря на все трансформации, завод смог адаптироваться к новым условиям. На начало 2013 года НМЗ все еще входил в список ведущих предприятий города, специализируясь на производстве технологического оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. Именно в этот период произошло событие, возможно, ставшее вершиной послесоветской истории завода — сотрудничество с Mercedes-Benz.
Момент триумфа: когда Нежин работал с немецким гигантом
В июне 2014 года на выставке "Агро-2014" в Киеве прошла презентация, которая должна была стать символом успеха украинского машиностроения. Демонстрационный образец автопоезда-зерновоза Mercedes-Benz Actros 2641 с трехсторонней разгрузкой кузова и трехосным прицепом на шасси Fliegl показали как результат совместной работы нескольких компаний.
В этом престижном проекте Нежинский механический завод сыграл ключевую роль – именно здесь был изготовлен кузов зерновоза. Сотрудничество с генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине, компанией "АвтоКапитал" и компанией "Атлант" должно было стать началом новой страницы в истории предприятия.
Однако судьба распорядилась по-другому. Этот успешный проект оказался последним серьезным триумфом завода перед поступлением тяжелых времен.
Банкротство и подозрительные схемы
Уже в следующем, 2015 году, ОАО "Нежинский механический завод" объявило о банкротстве. Бывшие работники предприятия оказались в затруднительном положении — они не могли получить задолженную более чем за полгода заработную плату.
"Сначала мы пытались решить вопрос с руководством завода путем переговоров. Но они упорно отказывались находить какие-либо точки пересечения и взаимопонимания", — рассказывал один из бывших работников предприятия изданию Svoboda.fm.
Хотя Нежинский горрайонный суд принял решение о взыскании с публичного акционерного общества компенсации за задолженность по заработной плате, выполнить его не удалось. Предприятие объявило себя банкротом, началась процедура санации, а исполнение судебных решений приостановилось.
Странная метаморфоза: старый завод в новом наряде
Самое интересное началось после банкротства. Бывшие работники обнаружили, что на базе обанкротившегося завода создано другое предприятие — "Торговый дом "Нежинский механический завод". Новая компания была зарегистрирована в Киеве, но в Нежине продолжали выполняться те же виды работ, что и раньше.
"Эта мошенническая сделка давно всем известна — мехзавод объявили банкротом и создали якобы принципиально новое предприятие, не имеющее никакого отношения к обанкротившемуся", — возмущались бывшие работники завода.
Общая задолженность перед бывшими работниками составила более полумиллиона гривен. После банкротства ОАО "Нежинский механический завод" было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.
Сегодня вместо одного мощного предприятия в Нежине работают два общества с ограниченной ответственностью – "Нежинский механический завод" и " Нежин механизация ". На обоих предприятиях трудится около 80 человек — в разы меньше, чем в золотые времена завода. Однако в обоих предприятиях структура собственности аналогична — 5 одних и тех же фамилий владеют ООО "Гранд центр групп", а это общество в свою очередь владеет обоими предприятиями.
Первое ООО занимается литейным производством – производит запчасти для тракторов и различные детали под заказ. Второе ориентировано на сельскохозяйственное производство.
Завод все еще производит комплектующие для железнодорожного транспорта, в том числе тормозные колодки, оборудование для хлебопекарной, молочной и винодельческой промышленности, твердотопливные котлы. Однако масштабы производства кардинально отличаются от прошлого.
По состоянию на 2019 год на территории завода работали пять действующих цехов, а один был законсервирован. Тогда часть помещений пришлось сдавать в аренду, чтобы хоть как-то удерживать предприятие на плаву.
Один из цехов превратился в настоящую руину с выбитыми окнами. Так что сегодня Нежинский механический завод продолжает существовать, но это уже совсем другое предприятие.
На самом деле таких заводов на постсоветском пространстве, потерявших былую славу, очень много. Один из ярких примеров, который описывал Телеграф, — Тернопольский фарфоровый завод. Его продукция была известна на весь СССР.