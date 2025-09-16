Сотрудничал с Mercedes и кормил чуть ли не пол области: что произошло с легендарным заводом Украины

"Телеграф" погрузит читателей в историю легенды Черниговщины

Во времена СССР и первые годы независимости Украины Нежинский механический завод был настоящим кормильцем Черниговской области. Предприятие, которое в советское время давало работу тысячам семей и имело собственную базу отдыха, дошло до такого уровня, что в 2014 году его продукцию использовали для совместного проекта с немецким гигантом Mercedes-Benz. Однако сегодня от былого величия сейчас осталось немного — вместо огромного предприятия работают несколько небольших цехов, один из которых вообще превратился в развалины с выбитыми окнами.

"Телеграф" рассказывает, как один из самых мощных заводов Нежинщины прошел путь от гордости региона до борьбы за выживание, и почему сегодня на предприятии, когда-то имевшем сотни работников, осталось всего 80 рабочих.

Золотое время: когда завод был гордостью Нежина и городом в городе

Нежинский механический завод во времена СССР

Нежинский механический завод родился в эпоху советской индустриализации – то есть на рубеже 1920-1930-х годов. Создано путем объединения нескольких местных артелей — "Объединение", "Ударник", "Красный кузнец", "Жерстяник" и "Металлист", предприятие быстро стало одной из важнейших промышленных точек региона.

В советское время НМЗ был не просто заводом — это был целый город в городе. На балансе предприятия находилась база отдыха для работников и другие объекты социальной инфраструктуры. Завод входил в число ведущих предприятий Нежина — он не просто снабжал работой сотни людей, а вместе с другими мощными предприятиями формировал экономический хребет города.

К середине 80-х годов основной продукцией завода стало оборудование для переработки рыбы. Предприятие работало стабильно и развивалось, не предполагая, какие испытания ждут его в будущем.

Приватизация и новые вызовы независимости

С провозглашением независимости Украины для Нежинского механического завода, как и других мощных предприятий Украины, началась новая эра. Государственное предприятие превратилось в открытое акционерное общество, а в мае 1995 года Кабинет Министров Украины принял решение о его приватизации.

Несмотря на все трансформации, завод смог адаптироваться к новым условиям. На начало 2013 года НМЗ все еще входил в список ведущих предприятий города, специализируясь на производстве технологического оборудования для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса. Именно в этот период произошло событие, возможно, ставшее вершиной послесоветской истории завода — сотрудничество с Mercedes-Benz.

Момент триумфа: когда Нежин работал с немецким гигантом

Mercedes-Benz Actros 2641 с кузовом производства Нежинского механического завода

В июне 2014 года на выставке "Агро-2014" в Киеве прошла презентация, которая должна была стать символом успеха украинского машиностроения. Демонстрационный образец автопоезда-зерновоза Mercedes-Benz Actros 2641 с трехсторонней разгрузкой кузова и трехосным прицепом на шасси Fliegl показали как результат совместной работы нескольких компаний.

В этом престижном проекте Нежинский механический завод сыграл ключевую роль – именно здесь был изготовлен кузов зерновоза. Сотрудничество с генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине, компанией "АвтоКапитал" и компанией "Атлант" должно было стать началом новой страницы в истории предприятия.

Однако судьба распорядилась по-другому. Этот успешный проект оказался последним серьезным триумфом завода перед поступлением тяжелых времен.

Банкротство и подозрительные схемы

Как выглядит Нежинский механический завод сейчас, фото "Телеграф"

Уже в следующем, 2015 году, ОАО "Нежинский механический завод" объявило о банкротстве. Бывшие работники предприятия оказались в затруднительном положении — они не могли получить задолженную более чем за полгода заработную плату.

"Сначала мы пытались решить вопрос с руководством завода путем переговоров. Но они упорно отказывались находить какие-либо точки пересечения и взаимопонимания", — рассказывал один из бывших работников предприятия изданию Svoboda.fm.

Хотя Нежинский горрайонный суд принял решение о взыскании с публичного акционерного общества компенсации за задолженность по заработной плате, выполнить его не удалось. Предприятие объявило себя банкротом, началась процедура санации, а исполнение судебных решений приостановилось.

Странная метаморфоза: старый завод в новом наряде

У корпуса Нежинского механического завода, фото — "Телеграф"

Самое интересное началось после банкротства. Бывшие работники обнаружили, что на базе обанкротившегося завода создано другое предприятие — "Торговый дом "Нежинский механический завод". Новая компания была зарегистрирована в Киеве, но в Нежине продолжали выполняться те же виды работ, что и раньше.

"Эта мошенническая сделка давно всем известна — мехзавод объявили банкротом и создали якобы принципиально новое предприятие, не имеющее никакого отношения к обанкротившемуся", — возмущались бывшие работники завода.

Общая задолженность перед бывшими работниками составила более полумиллиона гривен. После банкротства ОАО "Нежинский механический завод" было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

Работа на заводе, 2019 год, mynizhyn

Сегодня вместо одного мощного предприятия в Нежине работают два общества с ограниченной ответственностью – "Нежинский механический завод" и " Нежин механизация ". На обоих предприятиях трудится около 80 человек — в разы меньше, чем в золотые времена завода. Однако в обоих предприятиях структура собственности аналогична — 5 одних и тех же фамилий владеют ООО "Гранд центр групп", а это общество в свою очередь владеет обоими предприятиями.

Работа в цехе на заводе в 2019 году, фото mynizhyn

Первое ООО занимается литейным производством – производит запчасти для тракторов и различные детали под заказ. Второе ориентировано на сельскохозяйственное производство.

Литейный цех завода — фото Нежинского профессионального колледжа НУБИП Украины

Завод все еще производит комплектующие для железнодорожного транспорта, в том числе тормозные колодки, оборудование для хлебопекарной, молочной и винодельческой промышленности, твердотопливные котлы. Однако масштабы производства кардинально отличаются от прошлого.

Главный корпус Нежинского механического завода сейчас — фото "Телеграф"

По состоянию на 2019 год на территории завода работали пять действующих цехов, а один был законсервирован. Тогда часть помещений пришлось сдавать в аренду, чтобы хоть как-то удерживать предприятие на плаву.

Нежинский механический завод сейчас — фото "Телеграф"

Один из цехов превратился в настоящую руину с выбитыми окнами. Так что сегодня Нежинский механический завод продолжает существовать, но это уже совсем другое предприятие.

Нежинский механический завод продолжает существовать. Фото — "Телеграф"

На самом деле таких заводов на постсоветском пространстве, потерявших былую славу, очень много. Один из ярких примеров, который описывал Телеграф, — Тернопольский фарфоровый завод. Его продукция была известна на весь СССР.