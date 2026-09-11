Тысячи долларов за кровать и SIM-карты по 900 грн: сколько в Умани просят с хасидов

Почему жилье стоит бешеных денег

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Перед Рош ха-Шана в Умани резко вырос спрос на жилье, питание и услуги для десятков тысяч паломников. По словам одного из них, только за кровать на неделю он заплатил 2000 долларов (89 079 грн).

О ценах в городе рассказывает Радио Свобода. Тем временем украинцы в Threads спорят, действительно ли такие расценки завышены, и напоминают о другой стороне ежегодного паломничества.

Умань заполняют паломники

Рош ха-Шана в 2026 году приходится на 11–13 сентября. Умань уже принимает паломников: по состоянию на 10 сентября в город приехали около 30 тысяч хасидов.

Вместе с наплывом людей растет и спрос на жилье. По данным Суспільного, в этом году в период Рош ха-Шана стоимость проживания в Умани на разных площадках колеблется от 9 до 100 тысяч гривен в сутки.

Отели: "нет ни одной свободной кровати"

Владелец одного из отелей рассказал, что спрос на жилье перед праздником чрезвычайно высокий. На вопрос о стоимости проживания в течение трех дней он назвал сумму в $600–700 (26 723 — 31 177 грн).

Стоимость проживания – $600–700. Фото: Радио Свобода.

"Нет в Умани ни одной свободной кровати. Люди ищут матрасы, спят на улице, места просто нет. В этом году будет очень-очень много людей", — сказал владелец отеля.

В то же время для владельцев жилья период паломничества является одним из самых прибыльных в году. По данным издания, заработанных за эти несколько дней денег им может хватить до следующего сезона паломничества.

Значительные суммы остаются не только у частного бизнеса. По данным городской власти, в 2025 году туристический сбор от паломников принес Умани около 20 млн грн — это был рекордный показатель.

SIM-карта за $25 вместо 300 гривен

В период Рош ха-Шана в Умани дорожает не только жилье. Выше становятся цены и на другие товары и услуги — в частности, стартовые пакеты мобильных операторов.

У одного из уличных продавцов пакет Kyivstar можно приобрести за 25 долларов (1 114 грн), а Lifecell — за 20 (891 грн). Рекомендированная цена стартового пакета составляет 300 грн.

Рекомендованная цена пакета Lifecell составляет 300 грн. Фото: Радио Свобода.

Украинцы в Threads спорят о ценах

Публикация о высоких ценах в Умани вызвала дискуссию в Threads. Часть пользователей считает, что дорогие услуги связаны не только со спросом, но и с расходами после отъезда паломников.

В частности, одна из комментаторок написала:

"Вы путаете причину и следствие. Много денег берут, потому что паломники буквально все зас***ют. Поезжайте в Умань и, увидев их поведение своими глазами, — у вас отпадут все вопросы".

Комментарий из Threads.

Другая пользовательница предположила, что владельцы жилья могут закладывать в стоимость дополнительные расходы после выселения:

"Слышала, что после них нужно полностью делать ремонт (обои менять, пол) и менять мебель. В таком ракурсе это может и оправдано".

Комментарий из Threads.

"Цена с учетом клининга".

Комментарий из Threads.

Еще одна пользовательница обратила внимание на состояние жилья после отъезда паломников и религиозные особенности праздника:

"Поинтересуйтесь состоянием жилья после того, как они съезжают! И о традициях во время праздника тоже поинтересуйтесь. Вы бы не захотели этих денег, поверьте! Вы знали, что во время этого празднования им запрещено работать? А смыть за собой унитаз — это тоже считается работой. Теперь делайте выводы".

Комментарий из Threads.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Умани самый дорогой тариф на воду.