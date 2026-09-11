Тисячі доларів за ліжко та SIM-карти за 900 грн: скільки в Умані просять з хасидів

Чому житло коштує шалених грошей

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Напередодні Рош га-Шана в Умані різко зріс попит на житло, харчування та послуги для десятків тисяч паломників. За словами одного з них, лише за ліжко на тиждень він заплатив 2000 доларів (89 079 грн).

Про ціни в місті розповідає Радіо Свобода. Тим часом українці в Threads сперечаються, чи справді такі розцінки є завищеними, та нагадують про іншу сторону щорічного паломництва.

Умань заповнюють паломники

Рош га-Шана у 2026 році припадає на 11–13 вересня. Умань уже приймає паломників: станом на 10 вересня до міста приїхали близько 30 тисяч хасидів.

Разом із напливом людей зростає і попит на житло. За даними Суспільного, цього року в період Рош га-Шана вартість проживання в Умані на різних майданчиках коливається від 9 до 100 тисяч гривень за добу.

Готелі: "нема ні одного вільного ліжка"

Власник одного з готелів розповів, що попит на житло перед святом надзвичайно високий. На запитання про вартість проживання протягом трьох днів він назвав суму у $600–700 (26 723 — 31 177 грн).

Вартість проживання $600–700. Фото: Радіо Свобода.

"Нема в Умані ні одного вільного ліжка. Люди шукають матраци, спати на вулицях, нема місця просто. Цього року буде дуже-дуже багато людей", — сказав власник готелю.

Водночас для власників житла період паломництва є одним із найприбутковіших у році. За даними видання, зароблених за ці кілька днів грошей їм може вистачити до наступного сезону паломництва.

Значні суми залишаються не лише у приватному бізнесі. За даними міської влади, у 2025 році туристичний збір від паломників приніс Умані близько 20 млн грн — це був рекордний показник.

SIM-карта за $25 замість 300 гривень

У період Рош га-Шана в Умані дорожчає не лише житло. Вищими стають ціни й на інші товари та послуги — зокрема, стартові пакети мобільних операторів.

В одного з вуличних продавців пакет Київстар можна придбати за 25 доларів(1 114 грн), а Lifecell — 20 (891 грн). Рекомендована ціна стартового пакета становить 300 грн.

Рекомендована ціна пакета Lifecell становить 300 грн. Фото: Радіо Свобода.

Українці в Threads сперечаються про ціни

Публікація про високі ціни в Умані викликала дискусію в Threads. Частина користувачів вважає, що дорогі послуги пов'язані не лише з попитом, а й із витратами після від'їзду паломників.

Зокрема, одина із коментаторок написала:

"Ви плутаєте причину і наслідок. Багато грошей беруть, бо паломники буквально все зас***ють. Поїдьте в Умань і побачивши їх поведінку своїми очима — у вас відпадуть всі питання".

Коментар з Threads.

Інша користувачка припустила, що власники житла можуть закладати у вартість додаткові витрати після виселення:

"Чула, що після них треба повністю робити ремонт (шпалери міняти, підлогу) і змінювати меблі. В такому ракурсі то може і виправдано".

Коментар з Threads.

"Ціна з урахуванням клінінгу".

Коментар з Threads.

Ще одна користувачка звернула увагу на стан помешкань після завершення паломництва та релігійні особливості свята:

"Поцікавтесь станом житла після того, як вони з'їжджають! І про традиції під час поцікавтесь. Ви б не захотіли тих грошей, повірте! Ви знали, що під час цього святкування їм заборонено працювати? А змити після себе унітаз — це теж вважається робота. Тепер зробіть висновки".

Коментар з Threads.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Умані найдорожчий тариф на воду.