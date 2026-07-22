Никогда не варите картошку и морковку вместе: почему этого стоит избегать

Овощи имеют разный химический состав и ведут себя по-разному

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Варка двух продуктов в одной кастрюле заметно ускоряет время приготовления. Однако с некоторыми овощами такой лайфхак может сыграть злую шутку.

Об этом пишет DAP. Эксперты отмечают, что если вы часто варите картофель и морковь одновременно, вы можете саботировать свои блюда, сами того не осознавая.

"Если нам нужны только вареный картофель и морковь, логика подсказывает, что мы могли бы просто сварить их вместе и на этом закончить. Но есть только один правильный способ сделать это", — говорится в статье.

Проблема в том, что эти овощи имеют разный химический состав и ведут себя по-разному:

Картофель всегда следует начинать варить в холодной воде . И температура воды должна повышаться медленно, чтобы он правильно приготовился.

. И температура воды должна повышаться медленно, чтобы он правильно приготовился. Морковь же, наоборот, советуют закладывать именно в кипящую воду. Дело в том, что в ней содержатся вещества, которые при медленном нагреве (в районе 70 °C) укрепляют клеточные стенки овоща. В итоге морковь получается дубовой и непроваренной, сколько бы её потом ни варили. Поэтому этап постепенного нагрева нужно "проскочить", бросая её сразу в кипяток.

Варка моркови и картофеля

"При приготовлении картофеля и моркови, независимо от рецепта, лучше всего делать это отдельно, если, конечно, качество обоих овощей для вас не имеет большого значения. Возможно, в пюре разница будет едва заметна", — пишут эксперты.

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