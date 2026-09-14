Бойфренд Хейден Панеттьери загремел в полицию после ее смерти (фото и видео)

Бросался стулом в людей и получил рану

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После смерти актрисы Хейден Панеттьери ее бойфренд Брайан Хикерсон вместе с братом Заком оказался в центре нового скандала. Мужчины устроили драку в баре в Гринвилле, Южная Каролина, после чего обоих заковали в наручники.

Как сообщает TMZ, в субботу вечером, 12 сентября, Брайан и Зак Хикерсон несколько часов выпивали за столиком Wild Wing Cafe. Позже Брайан поднялся к барной стойке, чтобы пообщаться с другими посетителями.

По данным очевидца, за одним из столиков узнали Брайана и начали оскорблять его и брата, в том числе из-за смерти Панеттьери. Словесный конфликт вскоре перерос в драку.

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В полицию Гринвилла поступил вызов с сообщением о нападении. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили Брайана и Зака, которые, как утверждается, дрались с другими посетителями уже за пределами заведения. Во время потасовки Брайан, согласно видеозаписи, бросил барный стул. Сам мужчина также получил порез на лице.

🚨BREAKING / UPDATE: Newly surfaced footage shows Hayden Panettiere’s boyfriend, Brian Hickerson, apparently being detained last night.



​In the video, Hickerson can be heard shouting: "GPD leaked it when my girlfriend died!" referencing the Greenville Police Department, which is… pic.twitter.com/1wbrnwHrsz — Amy Leigh (@IAmyLeigh) September 13, 2026

Полицейские надели наручники на обоих братьев. Однако впоследствии Брайана отпустили, а его брат продолжает оставаться в следственном изоляторе.

Зак Хикерсон

Позже Зак впервые прокомментировал произошедшее. В разговоре с TMZ он заявил, что слухи и спекуляции вокруг смерти Хейден Панеттьери, по его мнению, стали причиной нападок на него и Брайана. По словам мужчины, именно высказывания посетителей бара о смерти актрисы спровоцировали конфликт.

На фоне произошедшего смерть Панеттьери остается предметом отдельного расследования. Ранее американские правоохранители сосредоточились на поиске человека, который мог продать актрисе наркотики. Брайан Хикерсон, находившийся рядом с Панеттьери вместе с братом в момент ее смерти, уже общался с федеральными правоохранителями. При этом окончательные обстоятельства и причина смерти актрисы на тот момент официально не были установлены.

Ранее сообщалось, что Хикерсон не единожды избивал экс-невесту Владимира Кличка. После смерти актрисы стало известно, что мужчина имел роман на стороне.