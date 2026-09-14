Укр

Бойфренд Хейден Панеттьери загремел в полицию после ее смерти (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон Новость обновлена 14 сентября 2026, 09:19
Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон. Фото Телеграф, Getty Images

Бросался стулом в людей и получил рану

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После смерти актрисы Хейден Панеттьери ее бойфренд Брайан Хикерсон вместе с братом Заком оказался в центре нового скандала. Мужчины устроили драку в баре в Гринвилле, Южная Каролина, после чего обоих заковали в наручники.

Как сообщает TMZ, в субботу вечером, 12 сентября, Брайан и Зак Хикерсон несколько часов выпивали за столиком Wild Wing Cafe. Позже Брайан поднялся к барной стойке, чтобы пообщаться с другими посетителями.

По данным очевидца, за одним из столиков узнали Брайана и начали оскорблять его и брата, в том числе из-за смерти Панеттьери. Словесный конфликт вскоре перерос в драку.

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В полицию Гринвилла поступил вызов с сообщением о нападении. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили Брайана и Зака, которые, как утверждается, дрались с другими посетителями уже за пределами заведения. Во время потасовки Брайан, согласно видеозаписи, бросил барный стул. Сам мужчина также получил порез на лице.

Полицейские надели наручники на обоих братьев. Однако впоследствии Брайана отпустили, а его брат продолжает оставаться в следственном изоляторе.

Зак Хикерсон
Зак Хикерсон

Позже Зак впервые прокомментировал произошедшее. В разговоре с TMZ он заявил, что слухи и спекуляции вокруг смерти Хейден Панеттьери, по его мнению, стали причиной нападок на него и Брайана. По словам мужчины, именно высказывания посетителей бара о смерти актрисы спровоцировали конфликт.

На фоне произошедшего смерть Панеттьери остается предметом отдельного расследования. Ранее американские правоохранители сосредоточились на поиске человека, который мог продать актрисе наркотики. Брайан Хикерсон, находившийся рядом с Панеттьери вместе с братом в момент ее смерти, уже общался с федеральными правоохранителями. При этом окончательные обстоятельства и причина смерти актрисы на тот момент официально не были установлены.

Ранее сообщалось, что Хикерсон не единожды избивал экс-невесту Владимира Кличка. После смерти актрисы стало известно, что мужчина имел роман на стороне.

Теги:
#Драка #Хейден Панеттьери #Брайан Хикерсон