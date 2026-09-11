Веселые компании и утопленники. В Днепре была своя "Лысая гора": где и почему исчезла (фото)

Жители областного центра очень любили это место, но случались там и трагедии

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Днепр 12-13 сентября будет отмечать День города. В этом году дата юбилейная, ведь в 2026 году исполняется 500 лет от основания Днепра.

По случаю этого важного юбилея одного из крупнейших украинских городов с развитой инфраструктурой, длинной набережной и своей неповторимой атмосферой, "Телеграф" рассказывает об одном из особых мест из прошлого Днепра. Оказывается когда-то там была своя "Лысая гора".

Об этом в Facebook-группе рассказал Игорь Калашников. Холм, который называли "Лысая гора" располагался возле карьера на жилом массиве Красный Камень. Мужчина показал фото, сделанное в 1970-х годах.

Лысая гора в Днепре, 1970-е годы. Фото: Игорь Калашников

"Многие спрашивали о Лысой горе на ж/м Красный камень. Кто-то не помнит, а кто-то не застал в связи с датой рождения. Но гора была знаковая на районе, там назначали встречи и свидания, там собирались веселые компании. Там иногда на песочек вытаскивали утопающих и как ни в чем не бывало, продолжали купаться рядом", — подписал он снимок.

Лысая гора была местом отдыха горожан. Фото: dnpr.com.ua

Как рассказывает сайт "ДП", карьера нет уже больше ста лет. В начале 1990-х там добывался гранит и была каменная дамба. В 70-х годах она ушла под воду. Ее частично разрушили, когда намывали косу.

Горы песка, которые в народе называли "Лысая гора" или "пески", появились на жилом массиве в начале 1970-х годов. Песок нужен был для отсыпки набережной и его временно хранили там.

Песок использовали по назначению и "Лысая гора" постепенно исчезла к середине 1990-х годов. Теперь с одной стороны карьера скалы, с другой – пологий вход в воду. Глубина карьера около 12 метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был город Днепр 100 лет назад. На редкостных старых фотографиях можно увидеть знакомые жителям города локации совсем в другом свете.