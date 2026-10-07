Как понять, что ваш Telegram могли взломать: топ-7 признаков

Проверить безопасность аккаунта можно самостоятельно за несколько минут

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Внезапные чужие сообщения в чатах, сброшенные настройки или системные оповещения о входе с незнакомого гаджета – это далеко не всегда технический сбой. Нередко такие сигналы прямо указывают на то, что к профилю получил доступ посторонний человек.

Прямой повод для беспокойства – уведомление о новом входе. Мессенджер всегда предупреждает об авторизациях, уточняя модель устройства и примерную геолокацию. Если вы в этот момент не входили в систему, нужно немедленно проверить активные сеансы.

Проверьте список активных сессий

Перейдите по пути: Настройки — Устройства. В отдельных версиях приложения этот пункт называется иначе: "Конфиденциальность и безопасность — Активные сеансы".

В этом меню собраны все телефоны, планшеты и компьютеры, где сейчас открыт ваш профиль. Заметили незнакомое устройство? Завершайте его работу без раздумий. Разработчики Telegram прямо рекомендуют закрывать сессии, которые вы не создавали.

Особую бдительность стоит проявить к недавно появившимся подключениям. Даже если злоумышленник пока ничего не отправляет, он уже видит ваши диалоги и личные данные.

Где найти "Устройства" в настройках. Скриншот: "Телеграф"

7 тревожных сигналов

Обратите внимание на следующие моменты:

с вашего профиля уходят сообщения, которые вы не набирали; контактам приходят от вас странные ссылки или просьбы одолжить денег; в списке появляются неизвестные чаты или группы; параметры аккаунта меняются сами по себе; приходят сервисные смс или коды авторизации, когда вы никуда не входите; приложение шлет предупреждения о входе с чужого оборудования. в списке активных сеансов появляется чужой телефон, планшет или компьютер.

При этом сам факт получения кода авторизации взломом еще не является. Главное – успел ли кто-то авторизоваться и закрепиться в перечне подключенных устройств.

Как понять, что ваш Telegram могли взломать

Что делать при обнаружении чужого входа

Сначала оборвите подозрительный сеанс в настройках. Затем включите двухэтапную проверку. Она привязывает к аккаунту дополнительный постоянный пароль. В этом случае одного лишь доступа к номеру телефона хакерам уже не хватит.

Функция находится в меню: Настройки — Конфиденциальность и безопасность — Двухэтапная аутентификация. Сервис позволяет указать и резервный e-mail, чтобы восстановить забытый пароль при необходимости.

Базовое правило безопасности: никогда и никому не передавайте проверочный код от Telegram. Даже если собеседник представляется техподдержкой или сотрудником платформы. Представители сервиса напоминают, что передача кода третьим лицам практически гарантирует потерю аккаунта.

Если вы потеряли телефон или SIM-карту, свяжитесь с мобильным оператором и перевыпустите номер, а затем отключите старые сеансы в приложении. Если доступ к профилю сохранился на другом девайсе, двухэтапную защиту лучше выставить сразу же.

Простейшая профилактика безопасности – регулярно заглядывать в список подключенных сессий и отключать все лишнее. При малейших подозрениях завершайте сеанс и усиливайте защиту дополнительным паролем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 схемах мошенников в Telegram, на которые покупаются даже опытные.