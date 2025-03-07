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В Телеграмме ввели платные сообщения: кому и за что придется платить

Автор
Елена Завальнюк
Дата публикации
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Автор
Мессенджер Telegram Новость обновлена 07 марта 2025, 17:09
Мессенджер Telegram. Фото Коллаж "Телеграфа"

Telegram изменяет правила: платные сообщения и новые настройки.

Мессендджер Telegram продолжает обновлять функционал и вводить новые возможности монетизации. Теперь пользователи могут сделать общение с незнакомцами платным.

Об этом сообщает Инсайдер Киев. Чтобы включить платные сообщения, необходимо:

  • Зайти в НастройкиКонфиденциальностьСообщения.
  • Активировать подходящую опцию.

После этого любой незнакомец, который захочет вам написать, должен будет заплатить определенную сумму. Это позволит избежать спама и нежелательных сообщений.

Что еще изменилось?

Кроме платных чатов, Telegram теперь отображает больше информации о новом собеседнике:

  • Страна регистрации
  • Время создания аккаунта
  • Совместные группы и чаты

Это поможет быстрее оценить, кто вам пишет – реальный человек или потенциальный мошенник.

Почему Telegram вводит платные сообщения?

Обновление призвано бороться со спамом и дать пользователям больше контроля над своим общением. Кроме того, это еще один способ монетизации мессенджера, активно внедряющего платные функции, такие как Telegram Premium.

Что это значит для пользователей?

  • Вы можете зарабатывать на сообщениях от незнакомцев.
  • Незнакомцы будут писать реже, ведь общение с вами станет платным.
  • Спам и нежелательные контакты могут существенно снизиться.

Новое обновление уже доступно пользователям, поэтому попробовать его можно прямо сейчас.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Китай поразил мир искусственного интеллекта, выпустив прямого конкурента ChatGPT – языковую модель DeepSeek. По словам разработчиков, модель чуть ли не во всем лучше американского аналога, да к тому же и бесплатная.

Теги:
#Мессенджер #SMS-сообщения #Telegram #Telegram Messenger