В Телеграмме ввели платные сообщения: кому и за что придется платить
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Telegram изменяет правила: платные сообщения и новые настройки.
Мессендджер Telegram продолжает обновлять функционал и вводить новые возможности монетизации. Теперь пользователи могут сделать общение с незнакомцами платным.
Об этом сообщает Инсайдер Киев. Чтобы включить платные сообщения, необходимо:
- Зайти в Настройки → Конфиденциальность → Сообщения.
- Активировать подходящую опцию.
После этого любой незнакомец, который захочет вам написать, должен будет заплатить определенную сумму. Это позволит избежать спама и нежелательных сообщений.
Что еще изменилось?
Кроме платных чатов, Telegram теперь отображает больше информации о новом собеседнике:
- Страна регистрации
- Время создания аккаунта
- Совместные группы и чаты
Это поможет быстрее оценить, кто вам пишет – реальный человек или потенциальный мошенник.
Почему Telegram вводит платные сообщения?
Обновление призвано бороться со спамом и дать пользователям больше контроля над своим общением. Кроме того, это еще один способ монетизации мессенджера, активно внедряющего платные функции, такие как Telegram Premium.
Что это значит для пользователей?
- Вы можете зарабатывать на сообщениях от незнакомцев.
- Незнакомцы будут писать реже, ведь общение с вами станет платным.
- Спам и нежелательные контакты могут существенно снизиться.
Новое обновление уже доступно пользователям, поэтому попробовать его можно прямо сейчас.
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