В Телеграмме ввели платные сообщения: кому и за что придется платить

Telegram изменяет правила: платные сообщения и новые настройки.

Мессендджер Telegram продолжает обновлять функционал и вводить новые возможности монетизации. Теперь пользователи могут сделать общение с незнакомцами платным.

Об этом сообщает Инсайдер Киев. Чтобы включить платные сообщения, необходимо:

Зайти в Настройки → Конфиденциальность → Сообщения .

→ → . Активировать подходящую опцию.

После этого любой незнакомец, который захочет вам написать, должен будет заплатить определенную сумму. Это позволит избежать спама и нежелательных сообщений.

Что еще изменилось?

Кроме платных чатов, Telegram теперь отображает больше информации о новом собеседнике:

Страна регистрации

Время создания аккаунта

Совместные группы и чаты

Это поможет быстрее оценить, кто вам пишет – реальный человек или потенциальный мошенник.

Почему Telegram вводит платные сообщения?

Обновление призвано бороться со спамом и дать пользователям больше контроля над своим общением. Кроме того, это еще один способ монетизации мессенджера, активно внедряющего платные функции, такие как Telegram Premium.

Что это значит для пользователей?

Вы можете зарабатывать на сообщениях от незнакомцев.

Незнакомцы будут писать реже, ведь общение с вами станет платным.

Спам и нежелательные контакты могут существенно снизиться.

Новое обновление уже доступно пользователям, поэтому попробовать его можно прямо сейчас.

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