На телефоне Зеленского нет Телеграма – NYT

Разведка предупредила президента еще в 2022 году

На личном телефоне президента Владимира Зеленского не установлен мессенджер Telegram. В сентябре этого года в Украине были введены ограничения на его использование.

Об этом пишет New York Times. Издание отмечает, что в последние месяцы украинские чиновники стали более встревожены зависимостью страны от Telegram, поскольку возникли опасения, что приложение использовалось для дезинформации и как инструмент шпионажа в пользу России.

На тайных встречах по вопросам кибербезопасности в этом году украинские чиновники обсуждали введение новых ограничений на Telegram, сообщили NYT два человека, знакомых с дискуссиями. Разведка Украины пришла к выводу, что приложение представляло угрозу национальной безопасности и использовалось Россией для дезинформации, кибератак, взлома, распространения вредоносного программного обеспечения, отслеживания местонахождения и корректировки ракетных ударов.

Двое знающих людей, имя которых NYT не называет, сообщили, что в 2022 году, непосредственно перед вторжением России, украинская разведка предупредила Зеленского об угрозах Telegram. В записке военная разведка предупредила о риске российского влияния, но заявила, что эта угроза не требует полного запрета программы.

В свою очередь Telegram заявляет о безопасности своей платформы, отмечая, что Россия "не имеет — и не может — получить доступ к информации пользователей". В компании добавили, что "Telegram есть и всегда был безопасным для украинцев и пользователей во всем мире".

Напомним, 10 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности (ключевой орган координации и контроля в сфере кибербезопасности) принял решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти Украины. Также использование этого мессенджера было ограничено в военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры. Также ограничения коснулись депутатов Верховной Рады.