Все ее выливают, а зря: зачем собирать воду из кондиционера
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Что делать с водой из кондиционера
Воду, образующуюся во время работы кондиционера, не стоит сразу выливать в канализацию. Ее можно собирать и использовать в быту.
Конденсат не содержит извести и минеральных примесей, поэтому может пригодиться для уборки и других домашних дел. Это простой способ дать воде вторую жизнь вместо того, чтобы просто ее выливать, как написали в "okdiario".
Главное предостережение: вода непригодна для питья
Конденсат является сугубо технической жидкостью, поэтому пить его нельзя. Такую воду категорически запрещено использовать для приготовления пищи, мытья овощей или фруктов, а также наливать домашним животным.
Откуда берется конденсат и в чем его преимущества
Когда кондиционер охлаждает или нагревает помещение, он одновременно забирает лишнюю влагу из воздуха. Проходя через холодный испаритель, пар конденсируется, а капли стекают через дренаж на улицу или в специальную емкость.
В этой воде нет солей и известкового осадка. Она значительно мягче обычной водопроводной, эффективно отмывает поверхности и помогает немного уменьшить суммы в платежках за коммуналку.
Советы экспертов и 10 способов повторного использования
Эксперты платформы Climargas выделили несколько направлений для полезного применения собранной воды в доме. Они составили перечень из 10 бытовых вариантов ее повторного использования:
- Полив декоративных растений;
- Наполнение сливного бачка унитаза;
- Заливка в резервуар утюга;
- Мытье пола;
- Очистка террас и балконов;
- Мытье уличной мебели;
- Очистка садового инвентаря;
- Стирка салфеток из микрофибры и мопов;
- Выведение пятен с одежды;
- Мытье солнечных панелей.
Также этой водой удобно мыть входные двери, жалюзи, мусорные баки или отдельные детали автомобиля.
Как сообщал "Телеграф", примером повторного бытового применения служит картофельный отвар: он легко отмывает незначительную грязь на гладком стекле. Впрочем, растворить стойкий известковый налет крахмал не способен. Такое средство не универсально и требует тщательного смывания водой, иначе на поверхности останутся мутные разводы.