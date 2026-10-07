Все ее выливают, а зря: зачем собирать воду из кондиционера

Что делать с водой из кондиционера

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Воду, образующуюся во время работы кондиционера, не стоит сразу выливать в канализацию. Ее можно собирать и использовать в быту.

Конденсат не содержит извести и минеральных примесей, поэтому может пригодиться для уборки и других домашних дел. Это простой способ дать воде вторую жизнь вместо того, чтобы просто ее выливать, как написали в "okdiario".

Главное предостережение: вода непригодна для питья

Конденсат является сугубо технической жидкостью, поэтому пить его нельзя. Такую воду категорически запрещено использовать для приготовления пищи, мытья овощей или фруктов, а также наливать домашним животным.

Откуда берется конденсат и в чем его преимущества

Когда кондиционер охлаждает или нагревает помещение, он одновременно забирает лишнюю влагу из воздуха. Проходя через холодный испаритель, пар конденсируется, а капли стекают через дренаж на улицу или в специальную емкость.

В этой воде нет солей и известкового осадка. Она значительно мягче обычной водопроводной, эффективно отмывает поверхности и помогает немного уменьшить суммы в платежках за коммуналку.

Конденсат из кондиционера может быть полезен в быту

Советы экспертов и 10 способов повторного использования

Эксперты платформы Climargas выделили несколько направлений для полезного применения собранной воды в доме. Они составили перечень из 10 бытовых вариантов ее повторного использования:

Полив декоративных растений;

Наполнение сливного бачка унитаза;

Заливка в резервуар утюга;

Мытье пола;

Очистка террас и балконов;

Мытье уличной мебели;

Очистка садового инвентаря;

Стирка салфеток из микрофибры и мопов;

Выведение пятен с одежды;

Мытье солнечных панелей.

Также этой водой удобно мыть входные двери, жалюзи, мусорные баки или отдельные детали автомобиля.

Как сообщал "Телеграф", примером повторного бытового применения служит картофельный отвар: он легко отмывает незначительную грязь на гладком стекле. Впрочем, растворить стойкий известковый налет крахмал не способен. Такое средство не универсально и требует тщательного смывания водой, иначе на поверхности останутся мутные разводы.