Для жалобы нужны медицинские доказательства и подтверждение подачи документов комиссии

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На жалобу в штатную ВВК есть один месяц с момента вручения справки ВВК или свидетельства о болезни. Для обращения в административный суд статья 122 КАС Украины устанавливает шесть месяцев со дня, когда человек узнал о нарушении своих прав.

Порядок обжалования постановлений ВВК "Телеграфу" объяснила военный адвокат ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких. По ее словам, досудебная жалоба подается в комиссию высшего уровня: постановление ВВК региона обжалуют в Центральной ВВК или в суде, а решение Центральной ВВК – только в суде.

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Иск в административный суд разрешено подавать сразу, без досудебного этапа. Если человек сначала воспользовался досудебным порядком, срок обращения в суд составляет три месяца со дня вручения решения вышестоящей ВВК.

Иск в административный суд можно подать без предварительной жалобы в вышестоящую ВВК Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

К жалобе или иску прилагают копию постановления или справки ВВК, медицинские выписки, результаты исследований, заключения врачей и доказательства процедурных нарушений. Отдельно требуется подтверждение того, что документы подавались в комиссию, например заявление с отметкой об их принятии.

"Суд не ставит диагноз и не определяет категорию годности вместо комиссии. Он проверяет, соблюдена ли процедура, в частности, изучены ли представленные медицинские документы", – объяснила военная адвокат Елизавета Грецких.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в каких случаях забронированных мужчин могут повторно направить на прохождение ВВК.