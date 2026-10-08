Не чек, а бумажка: что в вейп-киосках Киева выдают покупателю с товаром

Куда ведут QR-коды из "документа"

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Покупатель приобрел компоненты для самозамеса и получил чек , в котором указали только ароматизатор и глицерин. Бустера, который тоже передали вместе с покупкой, в документе нет.

Об этом пишет OBOZ.UA. Журналисты проверили, что указано в чеке, и выяснили, куда ведут размещенные на нем QR-коды: один открывает каталог товаров, другой – видеоинструкцию по замешиванию.

В чеке – не все, что купили

В одном из полученных чеков указано две позиции. Ароматизатор стоил 250 гривен, хотя на самом товаре указали цену 350 гривен. Еще 100 гривен в чеке приходится на глицерин.

О бустере, который тоже получил покупатель, в документе не упомянуто. Таким образом, чек не отображает полный перечень товаров, которые передали покупателю.

Что скрывается за QR-кодом

Один из двух QR-кодов ведет на сайт с каталогом товаров под названием "№741". Часть информации на нем представлена на русском языке.

Сайт довольно прост: здесь есть поиск, каталог, раздел с наборами и фотографии товаров.

В карточках продукции указано немного: название, модель, фото, производитель, цена, артикул и наличие. Есть разделы с оценками и отзывами, но найти их по разным позициям не удалось.

Производителя указали отдельно, однако более подробной информации о нем на сайте нет.

Сайт с каталогом товаров.

Другой QR-код ведет на видео

Второй код открывает видеоинструкцию по замешиванию. В кадре видны ароматизатор, глицерин, бустер и руки мужчины, который выполняет все необходимые манипуляции.

Видео выглядит любительским. Вероятно, процесс на украинском языке комментирует тот же мужчина.

Инструкцию опубликовали на YouTube-канале Device. По открытым данным, канал создали 25 января 2025 года. На момент проверки у него было всего шесть подписчиков, а других открытых видео там не было.

На самой инструкции есть отметка "Не для всех".

YouTube-канали Device

Но вопросы есть и к самому чеку

Больше всего вопросов вызывает документ, который выдали покупателю.

По данным издания, в чеке есть несколько несоответствий требованиям к фискальным документам. В частности, часть текста напечатали на русском языке, а полноценно идентифицировать продавца по указанным данным фактически невозможно.

В документе не указали адрес торговой точки, ИНН ФЛП или код ЕГРПОУ предприятия, номер плательщика НДС и соответствующую информацию. Также в чеке отсутствуют реквизиты платежного терминала и фискальный номер документа.

Самого наличия QR-кода недостаточно, чтобы считать документ фискальным чеком. В нем должны присутствовать предусмотренные законом реквизиты, а сформировать его необходимо через РРО или ПРРО.

Некорректно оформленный чек сам по себе еще не доказывает, что продавец работает "вчерную" или не платит налоги. Нарушены ли правила проведения расчетных операций, должна установить ГНС.

Как отмечает издание, в другом случае покупателю выдали полноценный фискальный чек – с указанием НДС, номера ПРРО и других необходимых реквизитов. Но и здесь есть нюанс: чек выдали несовершеннолетнему покупателю.