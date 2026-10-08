Не чек, а папірець: що у вейп-кіосках Києва видають покупцю із товаром

Куди ведуть QR-коди з "документа"

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Покупець придбав компоненти для самозамісу й отримав чек, у якому зазначили тільки ароматизатор і гліцерин. Бустера, який теж передали разом із покупкою, у документі немає.

Про це пише OBOZ.UA. Журналісти перевірили, що зазначено в чеку, і з’ясували, куди ведуть розміщені на ньому QR-коди: один відкриває каталог товарів, інший – відеоінструкцію із замішування.

На чеку – не все, що купили

В одному з отриманих чеків зазначено дві позиції. Ароматизатор коштував 250 гривень, хоча на самому товарі вказали ціну 350 гривень. Ще 100 гривень у чеку припадає на гліцерин.

Про бустер, який теж отримав покупець, у документі не згадано. Отже, чек не відображає повного переліку товарів, які передали покупцеві.

Що ховається за QR-кодом

Один із двох QR-кодів веде на сайт із каталогом товарів під назвою "№741". Частину інформації на ньому подано російською мовою.

Сайт доволі простий: тут є пошук, каталог, розділ із наборами та фотографії товарів.

У картках продукції вказано небагато: назву, модель, фото, виробника, ціну, артикул і наявність. Є розділи з оцінками та відгуками, але знайти їх у різних позиціях не вдалося.

Виробника зазначили окремо, однак докладнішої інформації про нього на сайті немає.

Сайт із каталогом товарів.

Інший QR-код веде на відео

Другий код відкриває відеоінструкцію із замішування. У кадрі видно ароматизатор, гліцерин, бустер і руки чоловіка, який виконує всі потрібні маніпуляції.

Відео має аматорський вигляд. Імовірно, процес українською коментує той самий чоловік.

Інструкцію опублікували на YouTube-каналі Device. За відкритими даними, канал створили 25 січня 2025 року. На момент перевірки він мав лише шістьох підписників, а інших відкритих відео там не було.

На самій інструкції є позначка "Не для всіх".

YouTube-каналі Device

Але питання є і до самого чека

Найбільше запитань викликає документ, який видали покупцеві.

За даними видання, у чеку є кілька невідповідностей вимогам до фіскальних документів. Зокрема, частину тексту надрукували російською мовою, а повноцінно ідентифікувати продавця за вказаними даними фактично неможливо.

У документі не вказали адресу торгової точки, ІПН ФОП або код ЄДРПОУ підприємства, номер платника ПДВ та відповідну інформацію. Також у чеку немає реквізитів платіжного терміналу та фіскального номера документа.

Самої наявності QR-коду недостатньо, щоб вважати документ фіскальним чеком. У ньому мають бути передбачені законом реквізити, а сформувати його потрібно через РРО або ПРРО.

Некоректно оформлений чек сам по собі ще не доводить, що продавець працює "в чорну" або не сплачує податки. Чи порушили правила проведення розрахункових операцій, має встановити ДПС.

Як зазначає видання, в іншому випадку покупцеві видали повноцінний фіскальний чек – із зазначенням ПДВ, номера ПРРО та інших необхідних реквізитів. Та й тут є нюанс: чек видали неповнолітньому покупцеві.

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