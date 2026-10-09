Не південь, а кавуни — до 16 кг: де в Україні зібрали 10 тонн "смугастого" врожаю

Українець вирощує червоні та жовті плоди без добрив і добавок

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Житель села Рогізки Чернігівської області Олександр Железний виростив близько 10 тонн кавунів. Цього сезону він продав увесь урожай уже на початку серпня.

Чоловік вирощує червоні та жовті плоди без добрив і добавок, а покупці приїжджають по них не лише із села, а й із Чернігова. Про це повідомляє "ЧЕЛАЙН".

Кавуновий сезон у Рогізках розпочався майже одночасно з одеським

Вирощуванням кавунів Железний займається не перший рік. За його словами, цього сезону збір урожаю стартував лише на тиждень пізніше, ніж в Одесі, хоча Рогізки розташовані на півночі країни. Для посадки обрали сорти "Талісман" і "Карістан".

"Ми постійно стараємося та вчимося цієї справи, адже вирощуємо натуральні й екологічно чисті кавуни. Кавуни в нас виростають гарні – вагою до 16 кілограмів. У середньому – від 8 до 15 кілограмів", – розповів Олександр Железний.

Стиглі смугасті кавуни лежать на траві під час збирання врожаю

За словами фермера, чимало покупців – особливо сім'ї з дітьми – обирають великі плоди, приблизно по 10–12 кілограмів. Червоні кавуни беруть частіше, а жовті приваблюють тих, хто хоче скуштувати щось незвичне. Вони до смаку дітям і здаються трохи солодшими.

Урожай продавали біля дороги, а ціну знизили до кінця сезону

Кавуни продають просто в Рогізках, біля траси. Цим займається син Железного. Перш ніж виставити врожай на продаж, родина встигає вдосталь наласуватися кавунами.

Хлопчик біля вантажівки з кавунами

Перші плоди цього сезону продавали по 28 гривень за кілограм, а під кінець сезону ціна знизилася до 15 гривень. Железний каже, що зазвичай реалізує кавуни приблизно на п'ять гривень дешевше, ніж у магазинах. За його словами, в магазинах ціна могла становити 30–35 гривень за кілограм.

"Купують не лише місцеві – приїжджають покупці з Чернігова та навколишніх населених пунктів", – зазначив фермер.

Розширювати площі заважають ризики прикордоння

Железний вважає, що більші площі під кавуни могли б принести більше доходу, але для цього потрібні вкладення. Крім того, родина живе у прифронтовій зоні й не може заздалегідь знати, якою буде ситуація.

"Вчимося, пробуємо, експериментуємо. Підбираємо ґрунт, зважаємо на умови, обираємо сорти кавунів. Але щоб засадити більші площі, потрібні вкладення, і є ризики. Ми не знаємо, що ще буде цього року", – поділився Олександр Железний.

Якщо все буде добре, наступного сезону він знову планує вирощувати кавуни. Спочатку розсаду плекатимуть у теплицях, а потім висадять у відкритий ґрунт. На ділянці також вирощують огірки, помідори, часник і цибулю.

Як повідомляв "Телеграф", кавун можна зберегти майже до Нового року за температури від +1 до +8 °C і відносної вологості 60–80% за відповідних умов зберігання. Це дає чіткі орієнтири для тих, хто хоче залишити літній плід на зиму. Однак у наданих відомостях не вказано способів підготовки кавуна або додаткових вимог до зберігання.