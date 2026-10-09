Самое время закупиться про запас: в "АТБ" упали цены на консервы и продукты длительного хранения

Акционные предложения действуют с 7 по 13 октября

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В магазинах АТБ с 7 по 13 октября действуют скидки в отделе с консервами и продуктами длительного хранения. Цены снизили на салаты с тунцом, оливковое масло, ананасы, шампиньоны и приправу.

Подробнее об этом читайте в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе".

Салаты с тунцом и консервированные продукты

Салат с тунцом и кукурузой De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г, стоит 62 грн вместо 82,90 грн. Скидка составляет 25%, а экономия – 21 грн. Салат из тунца с французским соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г, подешевел с 88,90 до 66,50 грн. На него также действует скидка 25%, покупатели сэкономят 22,40 грн.

Консервированные каши "День у День" весом 340 г продают по акционной цене около 60 грн. Банка ананасов кольцами "Своя Лінія", 565 г, стоит 74,50 грн вместо 99,90 грн – это скидка 25%.

Скидки на консервы в магазинах АТБ

Оливки, масло, шампиньоны и приправа

Оливковое масло из выжимок "Своя Лінія", 1 л, подешевело с 272,90 до 203,50 грн. Скидка составляет 25%, экономия – 69,40 грн. Оливки "Своя Лінія" в зависимости от вида и упаковки стоят от 29,50 до 47,50 грн.

Шампиньоны De Luxe, 280 г, продают за 65,50 грн. Шампиньоны "Своя Лінія", 450 г, стоят 96,50 грн вместо 124,80 грн – скидка составляет 23%. Приправа "Своя Лінія", 25 г, подешевела с 14,20 до 10 грн. На нее действует скидка 30%, покупатели сэкономят 4,30 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что скрывается в банке за 30 и за 140 грн и стоит ли переплачивать за кильку в томате почти в 5 раз.