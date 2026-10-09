Саме час закупитись про запас: в "АТБ" впали ціни на консерви та продукти тривалого зберігання

Акційні пропозиції діють із 7 до 13 жовтня

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У магазинах АТБ із 7 до 13 жовтня діють знижки у відділі з консервами та продуктами тривалого зберігання. Ціни знизили на салати з тунцем, оливкову олію, ананаси, печериці та приправу.

Більше про це читайте в матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня".

Салати з тунцем і консервовані продукти

Салат із тунцем та кукурудзою De Luxe Foods&Goods Selected, 160 г, коштує 62 грн замість 82,90 грн. Знижка становить 25%, а економія – 21 грн. Салат із тунця з французьким соусом De Luxe Foods&Goods Selected, 165 г, подешевшав із 88,90 до 66,50 грн. На нього також діє знижка 25%, покупці заощадять 22,40 грн.

Консервовані каші "День у День" вагою 340 г продають за акційною ціною близько 60 грн. Банка ананасів кільцями "Своя Лінія", 565 г, коштує 74,50 грн замість 99,90 грн – це знижка 25%.

Знижки на консерви в магазинах АТБ

Оливки, олія, печериці та приправа

Оливкова олія з вичавок "Своя Лінія", 1 л, подешевшала з 272,90 до 203,50 грн. Знижка становить 25%, економія – 69,40 грн. Оливки "Своя Лінія" залежно від виду й упаковки коштують від 29,50 до 47,50 грн.

Печериці De Luxe, 280 г, продають за 65,50 грн. Печериці "Своя Лінія", 450 г, коштують 96,50 грн замість 124,80 грн – знижка становить 23%. Приправа "Своя Лінія", 25 г, подешевшала з 14,20 до 10 грн. На неї діє знижка 30%, покупці заощадять 4,30 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ховається у банці за 30 і за 140 грн і чи варто переплачувати за кільку в томаті майже у 5 разів.