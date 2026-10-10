Украинский продукт оказался в центре внимания из-за одной детали на упаковке: что там такое (фото)

Упаковка украинского нектара привлекла внимание пользователей

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В Threads обсуждают дизайн упаковки апельсинового нектара торговой марки "День у день". Кому-то не понравилось, как выглядит надпись на упаковке.

Пользователь Threads с ником ridgeflow обратил внимание на неровное расположение букв и то, что солнце и месяц не отцентрованы. По его мнению, буква "Д" расположена ниже, чем "Ь", а декоративные элементы смещены относительно центра.

В Threads обсуждают дизайн упаковки апельсинового нектара

Как украинцы отреагировали на дизайн

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что покупателям важнее вкус продукта, чем вид упаковки. Другие спорили о том, создал ли дизайн человек.

Автор публикации убежден, что логотип разрабатывал человек. Неровное расположение букв и символов вызвало дискуссию о деталях дизайна и использовании ИИ в оформлении товаров.

Обсуждение дизайна упаковки в Threads

Как ранее сообщал "Телеграф", в Украине есть собственный аналог популярной Coca-Cola Zero, который привлек внимание потребителей и вызвал бурные обсуждения в сети. Пользователи начали активно обсуждать внешний вид напитка и его упаковку, а опубликованные фотографии вызвали споры и разделили мнения аудитории.