Український продукт опинився в центрі уваги через одну деталь на упаковці: що там таке (фото)

Упаковка українського нектару привернула увагу користувачів

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У Threads обговорюють дизайн упаковки апельсинового нектару торгової марки "День у день". Декому не сподобалося, як виглядає напис на пакуванні.

Користувач Threads із ніком ridgeflow звернув увагу на нерівне розташування літер і те, що сонце й місяць не відцентровані. На його думку, літера "Д" стоїть нижче за "Ь", а декоративні елементи зміщені відносно центру.

У Threads обговорюють дизайн упаковки апельсинового нектару

Як українці відреагували на дизайн

У коментарях думки розділилися. Одні вважають, що покупцям важливіший смак продукту, ніж вигляд упаковки. Інші сперечалися, чи створила дизайн людина.

Автор допису переконаний, що логотип розробляла людина. Нерівне розташування літер і символів спричинило дискусію про деталі дизайну та використання ШІ в оформленні товарів.

Обговорення дизайну упаковки у Threads

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні є власний аналог популярної Coca-Cola Zero, який привернув увагу споживачів і викликав бурхливі обговорення в мережі. Користувачі почали активно дискутувати про зовнішній вигляд напою та його упаковку, а опубліковані фотографії спричинили суперечки й розділили думки аудиторії.