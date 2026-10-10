Український продукт опинився в центрі уваги через одну деталь на упаковці: що там таке (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Упаковка українського нектару привернула увагу користувачів
У Threads обговорюють дизайн упаковки апельсинового нектару торгової марки "День у день". Декому не сподобалося, як виглядає напис на пакуванні.
Користувач Threads із ніком ridgeflow звернув увагу на нерівне розташування літер і те, що сонце й місяць не відцентровані. На його думку, літера "Д" стоїть нижче за "Ь", а декоративні елементи зміщені відносно центру.
Як українці відреагували на дизайн
У коментарях думки розділилися. Одні вважають, що покупцям важливіший смак продукту, ніж вигляд упаковки. Інші сперечалися, чи створила дизайн людина.
Автор допису переконаний, що логотип розробляла людина. Нерівне розташування літер і символів спричинило дискусію про деталі дизайну та використання ШІ в оформленні товарів.
Як раніше повідомляв "Телеграф", в Україні є власний аналог популярної Coca-Cola Zero, який привернув увагу споживачів і викликав бурхливі обговорення в мережі. Користувачі почали активно дискутувати про зовнішній вигляд напою та його упаковку, а опубліковані фотографії спричинили суперечки й розділили думки аудиторії.