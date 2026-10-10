"Мы хотели мира, а Вин Дизель": соцсети взорвались мемами о договоренности США и РФ

Украинцы поражены из-за кулуарных договоренностей Трампа и Путина

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Договоренность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным по поставкам российского дизельного горючего стала поводом для насмешек и шуток. Украинцы создают мемы и фотожабы из-за этого противоречивого решения американской администрации.

"Телеграф" собрал некоторые самые интересные творения пользователей соцсетей. Многие вдохновлены голливудскими фильмами.

На первом меме изображён темнокожий мужчина с красными глазами и растерянно-разочарованным выражением на лице. Отмечается, что так выглядят стоящие в очереди на АЗС россияне, которые узнают о новой договоренности между США и РФ.

"Россиянин в очереди за разбодяженным горючим смотрит, как Путин продает дизель их самому заклятому врагу", — отмечено на картинке.

Мем о россиянах на заправках

На следующем изображении показаны персонажи голливудского фильма "Горбатая гора". Трамп в образе одного из них жалуется Путину, что ему снова не дали Нобелевскую премию мира.

"Владимир, они снова не дали мне Нобелевскую премию мира", — говорит Трамп.

А Путин ему отвечает: "Донни, забудь про Нобель! У меня есть 300 тысяч тонн дизеля и целая ночь, чтобы прогреть твой электорат".

Мэм по мотивам "Горбатой горы"

Следующий мем вдохновлен фильмом "Безумный Макс". На картинке изображено, как по пустыне мчится бензовоз в сопровождении охраны.

"Россиянцы пытаются довезти дизель рыжему деду", — отмечено на изображении.

Мэм по мотивам "Безумного Макса"

Еще один мем позаимствован из маппет-шоу. На нем показаны "переговоры" между Трампом и Путиным.

Следующий мем создан редакцией "Телеграфа". На изображении показан поток горючего, который прямо из трубы попадает в рот Трампа. В это же время россияне вынуждены ловить падающие из трубы капли дизеля. Эта картинка демонстрирует, с каким лицом россияне в километровых очередях на заправки читают новость о том, что РФ передаст своему заклятому врагу 5 млн тонн топлива.

Мем о "ненасытности" Трампа

Еще один мем создан в духе "Властелина колец". На картинке изображен пылающий российский НПЗ, который посылает Трампу дымовой сигнал о помощи.

"Вспыхнули сигнальные огни Минас-Дизеля, Мордор зовет Сарумавпа рыжего на помощь", — говорится в подписи.

Мем по мотивам "Властелина колец"

Еще один мем основан на игре слов и имени известного голливудского актера. В нем говорится, что украинцы хотели мира, а Трамп — дизеля.

"Мы хотели мира, а Он (Він) Дизель", — говорится в меме.

Мем о "желании" Трампа

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