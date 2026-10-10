"Ми хотіли миру, а Він Дизель": соцмережі вибухнули мемами про домовленість США та РФ

Україні вражені через кулуарні домовленості Трампа і Путіна

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Домовленість президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального стала приводом для кепкувань та жартів. Українці створюють меми та фотожаби з цього суперечливого рішення американської адміністрації.

"Телеграф" зібрав деякі найцікавіші творіння користувачів соцмереж. Багато з них натхненні голлівудськими фільмами.

На першому мемі зображений темношкірий чоловік з червоними очима та розгублено-розчарованим виразом на обличчі. Зазначається, що так виглядають росіяни, що стоять в черзі на АЗС, які дізнаються про нову домовленість між США та РФ.

"Росіянин в черзі за розбадяженим пальним дивиться, як Путін продає дизель їхньому найзаклятішому ворогу", — зазначено на картинці.

Мем про росіян на заправках

На наступному зображенні показані персонажі голлівудського фільму "Горбата гора". Трамп в образі одного з них жаліється Путіну, що йому знову не дали Нобелівську премію миру.

"Владімір, вони знову не дали мені Нобелівську премію миру", — каже Трамп.

А Путін йому відповідає:"Донні, забудь про той Нобель! У мене є 3000 тисяч тонн дизеля й ціла ніч, щоб прогріти твій електорат".

Мем за мотивами "Горбатої гори"

Наступний мем натхненний фільмом "Шалений Макс". На картинці зображено, як по пустелі мчить бензовоз у супроводі охорони.

"Росіянці намагаються довезти дизель рудому діду", — зазначено на зображенні.

Мем за мотивами "Шаленого Макса"

Ще один мем запозичений з маппет-шоу. На ньому показані "перемовини" між Трампом та Путіним.

Наступний мем створений редакцією "Телеграфа". На зображенні показаний потік пального, який прямо з труби потрапляє в рот Трампа. В цей самий час росіяни змушені ловити краплі дизеля, що падають з труби. Ця картинка демонструє, з яким обличчям росіяни в кілометрових чергах на заправки читають новину про те, що РФ передасть своєму заклятому ворогу 5 млн тонн палива.

Мем про "ненажерливість" Трампа

Ще один мем створений у дусі "Володаря перснів". На картинці зображений російський НПЗ, що палає, який надсилає Трампу димовий сигнал про допомогу.

"Спалахнули сигнальні вогні Мінас-Дизеля, Мордор кличе Сарумавпа рижого на допомогу", — йдеться в підписі.

Мем за мотивами "Володаря перснів"

Ще один мем заснований на грі слів та ім'ям відомого голлівудського актора. В ньому зазначається, що українці хотіли миру, а Трамп — дизелю.

"Ми хотіли миру, а Він Дизель", — йдеться в мемі.

Мем про "бажання" Трампа

Раніше "Телеграф" розповідав, що загадковий спалах інфекції у Росії викликав шквал мемів та жартів.