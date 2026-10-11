Как обустроить рабочее место, чтобы не "посадить" зрение в блэкаут: советы врача

Работа при отключении света может стать причиной ухудшения зрения

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Из-за российских ударов по энергетике украинцы вынуждены жить в условиях графиков отключений света. Но, даже в условиях блэкаутов, многие продолжают работать и учиться.

Чтобы не испортить зрение и быть эффективным при выполнении задач, нужно выбрать правильное освещение и организовать рабочее место. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала врач-офтальмолог, детский офтальмолог Ярыга Александра Викторовна.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Почему нельзя читать при свече и как гаджеты "убивают" зрение в блэкауты. Интервью с врачом-офтальмологом

Какой свет лучше выбрать

Врач отметила, что человеческое зрение лучше реагирует на теплый, а не на холодный свет. Более того, такое освещение успокаивает и уравновешивает нервную систему.

"Теплое освещение всегда легче воспринимается для нашего зрения, оно более приятно для нашей нервной системы. Поэтому когда покупаете LED-лампы, лучше взять теплый свет. Нельзя сказать, что это более безопасно для глаз, потому что если света вообще нет, только какая-то микролампочка, то ситуацию сильно не спасет, будет ли она теплой или холодной. Но для нервной системы да, теплый свет LED-ламп воспринимается лучше и комфортнее", – объяснила врач.

Врач-офтальмологиня Александра Ярыга

Как обустроить рабочее место

Она подчеркнула, что во время работы в условиях блэкаутов важно позаботиться о рабочем месте. Ведь правильное освещение поможет минимизировать вред для зрения.

"Если у вас дома стоит одно микроосвещение, читать в условиях блэкаута вообще не надо, потому что такой негативный эффект, будет накапливаться, и рано или поздно он может привести к заболеванию глаз и ухудшению зрения. Но, если вы все же вынуждены работать в условиях недостаточного освещения, рекомендуется хотя бы сделать его максимально рассеянным, то есть, чтобы это был не единственный точечный источник света. Чтобы ваше рабочее место подсвечивалось с нескольких точек и комфортным для вас светом", — сказала врач.

Врач-офтальмологиня Александра Ярыга

Кроме того, по ее словам, следует настраивать комфортную яркость на гаджетах. Она должна быть не максимальной, но и не минимальной.

"Возможно, это 40-50-60% яркости. Также нужно выбрать комфортный для вас шрифт, возможно увеличить его, чтобы не приходилось напрягать глаза во время отключений. Но если у вас есть возможность вообще не работать, лучше не работать и ничего не читать до момента, пока не появится полноценное освещение", — подчеркнула врач.

Как обустроить рабочее место, чтобы сохранить зрение при отключении света. Инфографика "Телеграф"

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