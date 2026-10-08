Проблемы даже в Раде: все, что известно о внезапном отключении света в Киеве

Россияне нанесли удар в вечерний час пик

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В четверг, 8 октября, из-за российской атаки, в Киеве вводятся аварийные отключения электроэнергии. Отсутствие света наблюдается даже в Комитетах Верховной Рады, а из-за низкого напряжения в сети останавливается метро и другой общественный электротранспорт.

Об этом сообщает ряд Telegram-каналов. В столице введен аварийный режим функционирования энергосети.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Комитетах ВРУ на улице Липской в центре города также отсутствует свет. По его словам, в неосвещенном здании даже несколько жутко.

"В Раде (по меньшей мере на Липской в Комитете энергетики и в Комитете налоговой политики) свет тоже выключили))). Учитывая, что здание комитетов было когда-то частью гостиницы, эти длинные темные коридоры немного напоминают Silent Hill…. особенно с фонариком", — написал Железняк.

Также сообщается, что из-за перебоев с энергопитанием остановился некоторый общественный транспорт на правом берегу. В частности, троллейбусы и трамваи.

"Трамваи и троллейбусы также местами остановились в Киеве", – говорится в сообщении.

В КГГА сообщают о проблемах с движением метро. В частности, на "синей" и "зеленой" линиях фиксируется движение поездов с увеличенными интервалами, а на "красной" линии оно приостановлено.

"На "синей" и "зеленой" линиях метро постепенно возобновляется движение поездов с увеличенными интервалами. Движение поездов на "красной" линии приостановлено", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за снижения напряжения в энергосистеме приостановлено движение части общественного транспорта Киева. Для решения этой проблемы нарабатываются альтернативные маршруты.

"Для перевозки пассажиров прорабатывается оперативное дублирование Борщаговской линии скоростного трамвая автобусами. О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта сообщим дополнительно, — указано в сообщении.

В Киеве закрыли станции метро "Лукьяновская" и "Зверинецкая". По этой причине в столице огромные очереди на общественный транспорт.

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрывают на вход. А людей выгоняют на улицу.

В ДТЭК сообщили, что в Киеве применены аварийные отключения. Так что графики пока не действуют.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперт по энергетике Геннадий Рябцев назвал главную угрозу отопительному сезону в Киеве.