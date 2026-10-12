Поспешите до завтра: в "АТБ" популярное мясо продают почти на 80 грн дешевле

В "АТБ" снизили цену на куриные крылышки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В украинской сети супермаркетов "АТБ" продолжают действовать приятные скидки на многие продукты и товары, так что покупатели еще могут воспользоваться выгодными предложениями. Однако времени осталось немного: акция на отдельные товары продлится лишь еще один день, поэтому стоит поторопиться с покупками.

Как сообщал "Телеграф", среди акционных предложений – куриные крылышки "Своя Лінія" весом 1 кг, которые сейчас стоят 219,20 грн вместо 299 грн. Скидка составляет 26%, а экономия на одной упаковке достигает почти 80 гривен, благодаря чему покупатели могут выгоднее приобрести продукт для семейного обеда или ужина.

Подробнее об этом в материале: "Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ".

Куриные крылышки Своя Лінія в АТB продаются со скидкой

Акционная цена будет действовать еще один день. Поэтому тем, кто планировал приобрести куриные крылышки, стоит успеть воспользоваться предложением до завершения скидки.

Что еще можно купить в мясном отделе

Колбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г – 199,90 грн – 150 грн, скидка 25%, экономия 49,9 грн. Нарезка ассорти "Глобино", 180 г – 199,90 грн – 140 грн, скидка 30%. Экономия 59,9 грн. Колбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г – 96 грн по акционной цене вместо 140,90 грн, скидка 32%.

Скидки в АТБ на мясные продукты действуют еще один день

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" также заметно снизилась цена на популярное средство для стирки.