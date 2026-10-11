До завершення акції – лічені дні: який популярний засіб в "АТБ" подешевшав на 120 грн

Популярний гель для прання продають зі значною знижкою

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В "АТБ" знижки діють на популярні продукти й товари – зараз можна вигідно поповнити запаси. Серед пропозицій є особливо привабливі: вони допоможуть відчутно заощадити. Але поспішайте – акції триватимуть лише до 13 жовтня.

Гель для прання подешевшав, тож покупці можуть залишити в гаманці майже 120 гривень. Раніше "Телеграф" писав, який саме засіб потрапив під знижку та скільки він коштує зараз.

Докладніше про це у матеріалі: " Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня ".

Це гель для прання WASH&FREE вагою 4 кг з ароматом жасмину та лаванди, марсельським милом і ручкою на упаковці. Раніше він коштував 273,60 грн, а тепер – 155,50 грн. За одну упаковку покупці заощадять 118,10 грн – майже 120 гривень.

Гель для прання WASH&FREE можна купити в АТБ зі знижкою

Пропозиція зацікавить тих, хто планує поповнити запаси побутової хімії та скоротити витрати на домашні потреби. Якщо ви давно збиралися придбати гель для прання, зверніть увагу на акційну ціну: знижка діятиме ще лише два дні, до 13 жовтня.

Що ще можна купити з хімії та особистої гігієни вигідніше

Domestos, 1 л – 167,80 грн – 103 грн, знижка 39%, економія 64,80 грн. Підгузки Huggies Classic – акційна ціна 270 грн. Щоденні прокладки Kotex – залежно від упаковки 35,50–73,50 грн. Lacalut – зубні пасти об'ємом 100 мл коштуватимуть близько 94–95 грн. Мило Dove, 135 г – 53 грн. Гель для душу Axe, 250 мл – 87,40 грн. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн. Гель для гоління Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.

Знижки в АТБ поширюються на товари для особистої гігієни

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також діють приємні знижки на алкоголь.