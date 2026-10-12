Встигніть до завтра: в "АТБ" популярне м'ясо віддають майже на 80 грн дешевше

В "АТБ" знизили ціну на курячі крильця

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В українській мережі супермаркетів "АТБ" тривають приємні знижки на багато продуктів і товарів, тож покупці ще можуть скористатися вигідними пропозиціями. Однак часу залишилося небагато: акція на окремі товари діятиме лише ще один день, тому варто поквапитися з покупками.

Як повідомляв "Телеграф", серед акційних пропозицій — курячі крильця "Своя Лінія" вагою 1 кг, які зараз коштують 219,20 грн замість 299 грн. Знижка становить 26%, а економія на одній упаковці сягає майже 80 гривень, тож покупці можуть вигідніше придбати продукт для сімейного обіду чи вечері.

Детальніше про це у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ".

Курячі крильця Своя Лінія в АТB продаються зі знижкою

Акційна ціна діятиме ще один день. Тому тим, хто планував придбати курячі крильця, варто встигнути скористатися пропозицією до завершення знижки.

Що ще можна купити у м'ясному відділі

Ковбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г – 199,90 грн – 150 грн, знижка 25%, економія 49,9 грн. Нарізка асорті "Глобино", 180 г – 199,90 грн – 140 грн, знижка 30%. Економія 59,9 грн. Ковбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г – 96 грн за акційною ціною, замість 140,90 грн, знижка 32%.

Знижки в АТБ на м'ясні продукти діють ще один день

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також відчутно знизилась ціна на популярний засіб для прання.