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Встигніть до завтра: в "АТБ" популярне м'ясо віддають майже на 80 грн дешевше

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Знижки на м'ясні продукти в АТБ — Курячі крильця та інші товари можна купити значно дешевше
Знижки на м'ясні продукти в АТБ — Курячі крильця та інші товари можна купити значно дешевше

В "АТБ" знизили ціну на курячі крильця

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В українській мережі супермаркетів "АТБ" тривають приємні знижки на багато продуктів і товарів, тож покупці ще можуть скористатися вигідними пропозиціями. Однак часу залишилося небагато: акція на окремі товари діятиме лише ще один день, тому варто поквапитися з покупками.

Як повідомляв "Телеграф", серед акційних пропозицій — курячі крильця "Своя Лінія" вагою 1 кг, які зараз коштують 219,20 грн замість 299 грн. Знижка становить 26%, а економія на одній упаковці сягає майже 80 гривень, тож покупці можуть вигідніше придбати продукт для сімейного обіду чи вечері.

Детальніше про це у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ".

Курячі крильця Своя Лінія в АТB продаються зі знижкою
Курячі крильця Своя Лінія в АТB продаються зі знижкою

Акційна ціна діятиме ще один день. Тому тим, хто планував придбати курячі крильця, варто встигнути скористатися пропозицією до завершення знижки.

Що ще можна купити у м'ясному відділі

  1. Ковбаски для гриля "Мортадельки" "Глобино", 600 г199,90 грн150 грн, знижка 25%, економія 49,9 грн.
  2. Нарізка асорті "Глобино", 180 г199,90 грн140 грн, знижка 30%. Економія 59,9 грн.
  3. Ковбаса "До пюрешки" "Своя Лінія", 500 г96 грн за акційною ціною, замість 140,90 грн, знижка 32%.
Знижки в АТБ на м'ясні продукти діють ще один день
Знижки в АТБ на м'ясні продукти діють ще один день

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" також відчутно знизилась ціна на популярний засіб для прання.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ