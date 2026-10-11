До окончания акции – считанные дни: какое популярное средство в "АТБ" подешевело на 120 грн

Популярный гель для стирки продают со значительной скидкой

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В "АТБ" скидки действуют на популярные продукты и товары – сейчас можно выгодно пополнить запасы. Среди предложений есть особенно привлекательные: они помогут ощутимо сэкономить. Но поспешите – акции продлятся только до 13 октября.

Гель для стирки подешевел, поэтому покупатели могут оставить в кошельке почти 120 гривен. Ранее "Телеграф" писал, какое именно средство попало под скидку и сколько оно стоит сейчас.

Подробнее об этом в материале: " Цены упали почти на 50%: список товаров, которые можно купить дешевле в "АТБ" на этой неделе ".

Это гель для стирки WASH&FREE весом 4 кг с ароматом жасмина и лаванды, марсельским мылом и ручкой на упаковке. Ранее он стоил 273,60 грн, а теперь – 155,50 грн. За одну упаковку покупатели сэкономят 118,10 грн – почти 120 гривен.

Гель для стирки WASH&FREE можно купить в АТБ со скидкой

Предложение заинтересует тех, кто планирует пополнить запасы бытовой химии и сократить расходы на домашние нужды. Если вы давно собирались приобрести гель для стирки, обратите внимание на акционную цену: скидка будет действовать еще всего два дня, до 13 октября.

Что еще можно купить из химии и личной гигиены выгоднее

Domestos, 1 л – 167,80 грн – 103 грн, скидка 39%, экономия 64,80 грн. Подгузники Huggies Classic – акционная цена 270 грн. Ежедневные прокладки Kotex – в зависимости от упаковки 35,50–73,50 грн. Lacalut – зубные пасты объемом 100 мл будут стоить около 94–95 грн. Мыло Dove, 135 г – 53 грн. Гель для душа Axe, 250 мл – 87,40 грн. Дезодорант Fa, 50 мл – 62–70 грн. Гель для бритья Gillette Mach3, 240 мл – 152 грн. Gillette Blue 3, 3 штуки – 79,50 грн.

Скидки в АТБ распространяются на товары для личной гигиены

Ранее "Телеграф" сообщал, что в "АТБ" также действуют приятные скидки на алкоголь.