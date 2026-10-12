Укр

"Спасибо, Украина!" Иностранцы со всего мира запустили флешмоб после удара по "Яндексу"

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
Читати українською
Реакция на атаку по "Яндексу" Новость обновлена 12 октября 2026, 14:26
Реакция на атаку по "Яндексу". Фото Коллаж "Телеграфа"

Благодаря украинским ударам лента стала чище

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В соцсетях X и Threads набирает популярность необычный флешмоб: иностранные пользователи благодарят Украину за уменьшение количества российских ботов и троллей. Они связывают это с ударами по дата-центрам "Яндекса" в России.

Некоторые пишут, что токсичных комментариев и политического спама в лентах стало меньше. "Телеграф" собрал самые интересные реакции пользователей обеих платформ.

Что пишут иностранцы в X

В соцсети X пользователи делятся постами, в которых благодарят Украину за борьбу с российскими ботами. Некоторые авторы также упоминают президента Владимира Зеленского и Илона Маска.

"Поблагодарили ли вы Украину за то, что она избавилась от массы ботов и троллей?"

Публикация в Х
Публикация в Х

"Просто девушка, которая наслаждается своими днями после того, как последние украинские атаки на российские дата-центры "Яндекса" уничтожили примерно две трети всех фейковых аккаунтов на X".

Автор также обратилась к Илону Маску с вопросом о Starlink для Украины, отметив, что Владимир Зеленский помог очистить соцсеть от ботов.

Публикация в Х
Публикация в Х

Другие пользователи пишут об уменьшении количества токсичных комментариев.

"Так приятно, что больше не приходится иметь дело со всеми этими MAGA-российскими ботами. Спасибо, Украина!"

Публикация в Х
Публикация в Х

"Здесь, на X, действительно тихо на фронте токсичных ответов на комментарии. Спасибо, Украина и президент Зеленский, вы сделали с ботами то, чего Илон Маск не смог".

Публикация в Х
Публикация в Х

Некоторые сравнивают действия Украины с европейскими попытками противодействовать вредоносному контенту в соцсетях.

"Украина смогла за 48 часов сделать то, что ЕС в течение восьми лет не смог осуществить с помощью Кодекса надлежащей практики и Закона о цифровых услугах (DSA): очистить X – бывший Twitter".

Публикация в Х
Публикация в Х

Пользователи связывают российские бот-сети с распространением контента в поддержку движения MAGA, праворадикальных взглядов и расистских сообщений.

Один из авторов поблагодарил Украину за то, что, по его мнению, изменилось в американском информационном пространстве.

"Спасибо Украине за удаление российских ботов. То, чего не смогли сделать США".

Публикация в Х
Публикация в Х

Другой пользователь написал:

"Теперь я понимаю, почему количество MAGA, праворадикальных, спам- и расистских ботов внезапно упало почти до нуля. Спасибо Зеленскому и народу Украины за то, что убрали этот мусор. Если бы это зависело от меня, я бы отправил Украине все необходимое, чтобы она победила в своей войне".

Публикация в Х
Публикация в Х

"Трамп – худший президент за всю историю! Просто хотел сказать это теперь, когда российские боты здесь не для того, чтобы возражать. Спасибо, Зеленский. Слава Украине!"

Публикация в Х
Публикация в Х

Как флешмоб распространяется в Threads

Подобные реакции появились и в Threads. Пользователи публикуют короткие сообщения с благодарностями Украине и обсуждают возможное влияние ударов по российским объектам на работу бот-сетей.

"Российские боты мертвы. Спасибо, Украина".

Публикация в Threads
Публикация в Threads

Другой пользователь обратил внимание на приближение американских выборов.

"Украина выводит российские бот-фермы из строя за несколько недель до американских выборов. Это было безумно гениально".

Публикация в Threads
Публикация в Threads

Еще один пост посвящен влиянию российских бот-сетей на демократические страны.

"Какое прекрасное зрелище для демократии. Украина наносит удары по дата-центрам, связанным с бот-фермами в России. Без них российское влияние на выборы в США и других демократических странах прекратится. Слава Украине!".

Публикация в Threads
Публикация в Threads

"Зеленский заслуживает Нобелевской премии мира за уничтожение российских бот-ферм".

Публикация в Threads
Публикация в Threads

"Вот как чувствует себя интернет после того, как украинцы ударили по российским бот-фермам и в сети больше никто не поддерживает республиканцев".

Публикация в Threads
Публикация в Threads

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, что прилет по "Яндексу" отправил россиян в вынужденный цифровой детокс.

Теги:
#США #Интернет #Яндекс #Флешмоб #Владимир Зеленский #Дата-центр #Илон Маск #Бот