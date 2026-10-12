"Спасибо, Украина!" Иностранцы со всего мира запустили флешмоб после удара по "Яндексу"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Благодаря украинским ударам лента стала чище
В соцсетях X и Threads набирает популярность необычный флешмоб: иностранные пользователи благодарят Украину за уменьшение количества российских ботов и троллей. Они связывают это с ударами по дата-центрам "Яндекса" в России.
Некоторые пишут, что токсичных комментариев и политического спама в лентах стало меньше. "Телеграф" собрал самые интересные реакции пользователей обеих платформ.
Что пишут иностранцы в X
В соцсети X пользователи делятся постами, в которых благодарят Украину за борьбу с российскими ботами. Некоторые авторы также упоминают президента Владимира Зеленского и Илона Маска.
"Поблагодарили ли вы Украину за то, что она избавилась от массы ботов и троллей?"
"Просто девушка, которая наслаждается своими днями после того, как последние украинские атаки на российские дата-центры "Яндекса" уничтожили примерно две трети всех фейковых аккаунтов на X".
Автор также обратилась к Илону Маску с вопросом о Starlink для Украины, отметив, что Владимир Зеленский помог очистить соцсеть от ботов.
Другие пользователи пишут об уменьшении количества токсичных комментариев.
"Так приятно, что больше не приходится иметь дело со всеми этими MAGA-российскими ботами. Спасибо, Украина!"
"Здесь, на X, действительно тихо на фронте токсичных ответов на комментарии. Спасибо, Украина и президент Зеленский, вы сделали с ботами то, чего Илон Маск не смог".
Некоторые сравнивают действия Украины с европейскими попытками противодействовать вредоносному контенту в соцсетях.
"Украина смогла за 48 часов сделать то, что ЕС в течение восьми лет не смог осуществить с помощью Кодекса надлежащей практики и Закона о цифровых услугах (DSA): очистить X – бывший Twitter".
Пользователи связывают российские бот-сети с распространением контента в поддержку движения MAGA, праворадикальных взглядов и расистских сообщений.
Один из авторов поблагодарил Украину за то, что, по его мнению, изменилось в американском информационном пространстве.
"Спасибо Украине за удаление российских ботов. То, чего не смогли сделать США".
Другой пользователь написал:
"Теперь я понимаю, почему количество MAGA, праворадикальных, спам- и расистских ботов внезапно упало почти до нуля. Спасибо Зеленскому и народу Украины за то, что убрали этот мусор. Если бы это зависело от меня, я бы отправил Украине все необходимое, чтобы она победила в своей войне".
"Трамп – худший президент за всю историю! Просто хотел сказать это теперь, когда российские боты здесь не для того, чтобы возражать. Спасибо, Зеленский. Слава Украине!"
Как флешмоб распространяется в Threads
Подобные реакции появились и в Threads. Пользователи публикуют короткие сообщения с благодарностями Украине и обсуждают возможное влияние ударов по российским объектам на работу бот-сетей.
"Российские боты мертвы. Спасибо, Украина".
Другой пользователь обратил внимание на приближение американских выборов.
"Украина выводит российские бот-фермы из строя за несколько недель до американских выборов. Это было безумно гениально".
Еще один пост посвящен влиянию российских бот-сетей на демократические страны.
"Какое прекрасное зрелище для демократии. Украина наносит удары по дата-центрам, связанным с бот-фермами в России. Без них российское влияние на выборы в США и других демократических странах прекратится. Слава Украине!".
"Зеленский заслуживает Нобелевской премии мира за уничтожение российских бот-ферм".
"Вот как чувствует себя интернет после того, как украинцы ударили по российским бот-фермам и в сети больше никто не поддерживает республиканцев".
Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, что прилет по "Яндексу" отправил россиян в вынужденный цифровой детокс.