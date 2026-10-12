"Спасибо, Украина!" Иностранцы со всего мира запустили флешмоб после удара по "Яндексу"

Благодаря украинским ударам лента стала чище

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В соцсетях X и Threads набирает популярность необычный флешмоб: иностранные пользователи благодарят Украину за уменьшение количества российских ботов и троллей. Они связывают это с ударами по дата-центрам "Яндекса" в России.

Некоторые пишут, что токсичных комментариев и политического спама в лентах стало меньше. "Телеграф" собрал самые интересные реакции пользователей обеих платформ.

Что пишут иностранцы в X

В соцсети X пользователи делятся постами, в которых благодарят Украину за борьбу с российскими ботами. Некоторые авторы также упоминают президента Владимира Зеленского и Илона Маска .

"Поблагодарили ли вы Украину за то, что она избавилась от массы ботов и троллей?"

Публикация в Х

"Просто девушка, которая наслаждается своими днями после того, как последние украинские атаки на российские дата-центры "Яндекса" уничтожили примерно две трети всех фейковых аккаунтов на X".

Автор также обратилась к Илону Маску с вопросом о Starlink для Украины, отметив, что Владимир Зеленский помог очистить соцсеть от ботов.

Публикация в Х

Другие пользователи пишут об уменьшении количества токсичных комментариев.

"Так приятно, что больше не приходится иметь дело со всеми этими MAGA-российскими ботами. Спасибо, Украина!"

Публикация в Х

"Здесь, на X, действительно тихо на фронте токсичных ответов на комментарии. Спасибо, Украина и президент Зеленский, вы сделали с ботами то, чего Илон Маск не смог".

Публикация в Х

Некоторые сравнивают действия Украины с европейскими попытками противодействовать вредоносному контенту в соцсетях.

"Украина смогла за 48 часов сделать то, что ЕС в течение восьми лет не смог осуществить с помощью Кодекса надлежащей практики и Закона о цифровых услугах (DSA): очистить X – бывший Twitter".

Публикация в Х

Пользователи связывают российские бот-сети с распространением контента в поддержку движения MAGA, праворадикальных взглядов и расистских сообщений.

Один из авторов поблагодарил Украину за то, что, по его мнению, изменилось в американском информационном пространстве.

"Спасибо Украине за удаление российских ботов. То, чего не смогли сделать США".

Публикация в Х

Другой пользователь написал:

"Теперь я понимаю, почему количество MAGA, праворадикальных, спам- и расистских ботов внезапно упало почти до нуля. Спасибо Зеленскому и народу Украины за то, что убрали этот мусор. Если бы это зависело от меня, я бы отправил Украине все необходимое, чтобы она победила в своей войне".

Публикация в Х

"Трамп – худший президент за всю историю! Просто хотел сказать это теперь, когда российские боты здесь не для того, чтобы возражать. Спасибо, Зеленский. Слава Украине!"

Публикация в Х

Как флешмоб распространяется в Threads

Подобные реакции появились и в Threads. Пользователи публикуют короткие сообщения с благодарностями Украине и обсуждают возможное влияние ударов по российским объектам на работу бот-сетей.

"Российские боты мертвы. Спасибо, Украина".

Публикация в Threads

Другой пользователь обратил внимание на приближение американских выборов.

"Украина выводит российские бот-фермы из строя за несколько недель до американских выборов. Это было безумно гениально".

Публикация в Threads

Еще один пост посвящен влиянию российских бот-сетей на демократические страны.

"Какое прекрасное зрелище для демократии. Украина наносит удары по дата-центрам, связанным с бот-фермами в России. Без них российское влияние на выборы в США и других демократических странах прекратится. Слава Украине!".

Публикация в Threads

"Зеленский заслуживает Нобелевской премии мира за уничтожение российских бот-ферм".

Публикация в Threads

"Вот как чувствует себя интернет после того, как украинцы ударили по российским бот-фермам и в сети больше никто не поддерживает республиканцев".

Публикация в Threads

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, что прилет по "Яндексу" отправил россиян в вынужденный цифровой детокс.