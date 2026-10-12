"Дякую, Україно!" Іноземці з усього світу запустили флешмоб після удару по "Яндексу"

Завдяки українським ударам стрічка стала чистіша

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У соцмережах X і Threads набирає популярності незвичний флешмоб: іноземні користувачі дякують Україні за зменшення кількості російських ботів і тролів. Вони пов’язують це з ударами по дата-центрах "Яндекса" в Росії.

Дехто пише, що токсичних коментарів і політичного спаму в стрічках поменшало. "Телеграф" зібрав найцікавіші реакції користувачів обох платформ.

Що пишуть іноземці в X

У соцмережі X користувачі діляться дописами, у яких дякують Україні за боротьбу з російськими ботами. Деякі автори також згадують президента Володимира Зеленського та Ілона Маска.

"Чи подякували ви Україні за те, що вона позбулася маси ботів і тролів?"

Публікація в Х

"Просто дівчина, яка насолоджується своїми днями після того, як останні українські атаки на російські дата-центри "Яндекса" знищили приблизно дві третини всіх фейкових акаунтів на X".

Авторка також звернулася до Ілона Маска із запитанням про Starlink для України, зазначивши, що Володимир Зеленський допоміг очистити соцмережу від ботів.

Публікація в Х

Інші користувачі пишуть про зменшення кількості токсичних коментарів.

"Так приємно, що більше не доводиться мати справу з усіма цими MAGA-російськими ботами. Дякую, Україно!"

Публікація в Х

"Тут, на X, справді тихо на фронті токсичних відповідей на коментарі. Дякую, Україно та президенте Зеленський, ви зробили з ботами те, чого Ілон Маск не зміг".

Публікація в Х

Дехто порівнює дії України з європейськими спробами протидіяти шкідливому контенту в соцмережах.

"Україна змогла за 48 годин зробити те, що ЄС протягом восьми років не зміг здійснити за допомогою Кодексу належної практики та Закону про цифрові послуги (DSA): очистити X — колишній Twitter".

Публікація в Х

Користувачі пов'язують російські бот-мережі з поширенням контенту на підтримку руху MAGA, праворадикальних поглядів і расистських повідомлень.

Один з авторів подякував Україні за те, що, на його думку, змінилося в американському інформаційному просторі.

"Дякую Україні за видалення російських ботів. Те, чого не змогли зробити США".

Публікація в Х

Інший користувач написав:

"Тепер я розумію, чому кількість MAGA, праворадикальних, спам- і расистських ботів раптово впала майже до нуля. Дякую Зеленському та народу України за те, що прибрали це сміття. Якби це залежало від мене, я б надіслав Україні все необхідне, щоб вона перемогла у своїй війні".

Публікація в Х

"Трамп — найгірший президент за всю історію! Просто хотів сказати це тепер, коли російські боти тут не для того, щоб заперечувати. Дякую, Зеленський. Слава Україні!"

Публікація в Х

Як флешмоб поширюється у Threads

Подібні реакції з'явилися і в Threads. Користувачі публікують короткі повідомлення з подяками Україні та обговорюють можливий вплив ударів по російських об'єктах на роботу бот-мереж.

"Російські боти мертві. Дякую, Україно"

Публікація в Threads

Інший користувач звернув увагу на наближення американських виборів.

"Україна виводить російські бот-ферми з ладу за кілька тижнів до американських виборів. Це було божевільно геніально".

Публікація в Threads

Ще один допис присвячений впливу російських бот-мереж на демократичні країни.

"Яке прекрасне видовище для демократії. Україна завдає ударів по дата-центрах, пов'язаних із бот-фермами в Росії. Без них російський вплив на вибори у США та інших демократичних країнах припиниться. Слава Україні!"

Публікація в Threads

"Зеленський заслуговує на Нобелівську премію миру за знищення російських бот-ферм".

Публікація в Threads

"Ось як почувається інтернет після того, як українці вдарили по російських бот-фермах і в мережі більше ніхто не підтримує республіканців".

Публікація в Threads

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, що приліт по "Яндексу" відправив росіян у вимушений цифровий детокс.