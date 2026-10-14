Через месяц наступит конец света: что известно о предсказании 1960 года
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Физик рассчитал дату демографической катастрофы
Через месяц, 13 ноября 2026 года, наступит дата "конца света", которую в 1960 году вычислили физик Иллинойсского университета Хайнц фон Фёрстер и его коллеги. Они связали гибель человечества с бесконечно ускоряющимся ростом населения.
Хотя разговоры о предполагаемом апокалипсисе возобновились в последнее время из-за опасений ядерной войны или искусственного интеллекта, фон Фёрстер имел в виду совсем другую катастрофу. Почему прогноз не сбудется, рассказывает Yahoo.
Откуда взялась дата 13 ноября
Статья ученых вышла в журнале Science 4 ноября 1960 года. Авторы собрали 24 оценки численности населения за 2000 лет и построили уравнение, которое переносило прошлые тенденции в будущее.
Модель исходила из того, что чем больше людей, тем эффективнее они сотрудничают и создают новые технологии. Это ускоряет рост населения, а он, в свою очередь, усиливает сотрудничество. Согласно расчетам, 13 ноября 2026 года численность человечества должна была устремиться к математическому пределу. Погрешность прогноза составляет пять лет.
Английский экономист Томас Мальтус опасался нехватки продовольствия. Фон Фёрстер же считал, что человеческая изобретательность позволит прокормить население. Катастрофу он видел именно в перенаселении.
"Наши праправнуки не умрут от голода. Они будут раздавлены насмерть", – написали Хайнц фон Фёрстер и его соавторы.
Почему прогноз оказался неверным
Сегодня на Земле живут около 8,3 млрд человек, но население уже не растет с прежним ускорением. По словам математического биолога, профессора Рокфеллеровского и Колумбийского университетов Джоэла Коэна, модель отражала прошлые тенденции как раз в тот момент, когда демографическая картина начала меняться.
"Фон Фёрстер тогда не знал – и никто не знал, – что пик темпов роста населения уже наступил. Исторический максимум пришелся на начало 1960-х годов", – сказал Джоэл Коэн.
Демографический скачок произошел главным образом из-за снижения смертности, а не резкого увеличения числа детей в семьях. Благодаря питанию, санитарии и медицине больше людей стали доживать до взрослого возраста. Но смертность не может снижаться бесконечно: когда выживает большинство детей, семьи обычно становятся меньше.
Вместо перенаселения – снижение рождаемости
Урбанизация, образование, работа женщин и доступ к контрацепции изменили демографические тенденции. Сейчас примерно в 55% стран, где живут более двух третей населения мира, рождаемость ниже уровня воспроизводства – около 2,1 ребенка на женщину.
В Южной Корее, Японии и значительной части Западной Европы демографов теперь тревожит снижение рождаемости. Старение населения создает нагрузку на экономику и социальные службы, однако эксперты не считают, что это грозит близкой катастрофой.
Примечание: Данный материал описывает историко-научный прецедент. Указанная дата "апокалипсиса" — результат математического эксперимента 1960 года, гипотеза которого не учла замедление роста мирового населения и была опровергнута последующими исследованиями.
Ранее "Телеграф" сообщал, что математики использовали спорную теорию под названием "аргумент судного дня", чтобы оценить, сколько еще может просуществовать человечество. Согласно выводам, у людей есть еще как минимум десят тысяч лет.