Через месяц наступит конец света: что известно о предсказании 1960 года

Физик рассчитал дату демографической катастрофы

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Через месяц, 13 ноября 2026 года, наступит дата "конца света", которую в 1960 году вычислили физик Иллинойсского университета Хайнц фон Фёрстер и его коллеги. Они связали гибель человечества с бесконечно ускоряющимся ростом населения.

Хотя разговоры о предполагаемом апокалипсисе возобновились в последнее время из-за опасений ядерной войны или искусственного интеллекта, фон Фёрстер имел в виду совсем другую катастрофу. Почему прогноз не сбудется, рассказывает Yahoo.

Откуда взялась дата 13 ноября

Статья ученых вышла в журнале Science 4 ноября 1960 года. Авторы собрали 24 оценки численности населения за 2000 лет и построили уравнение, которое переносило прошлые тенденции в будущее.

Модель исходила из того, что чем больше людей, тем эффективнее они сотрудничают и создают новые технологии. Это ускоряет рост населения, а он, в свою очередь, усиливает сотрудничество. Согласно расчетам, 13 ноября 2026 года численность человечества должна была устремиться к математическому пределу. Погрешность прогноза составляет пять лет.

Английский экономист Томас Мальтус опасался нехватки продовольствия. Фон Фёрстер же считал, что человеческая изобретательность позволит прокормить население. Катастрофу он видел именно в перенаселении.

"Наши праправнуки не умрут от голода. Они будут раздавлены насмерть", – написали Хайнц фон Фёрстер и его соавторы.

Перенаселенная улица в Калькутте, Индия в 1999 году/Фото: Getty Images

Почему прогноз оказался неверным

Сегодня на Земле живут около 8,3 млрд человек, но население уже не растет с прежним ускорением. По словам математического биолога, профессора Рокфеллеровского и Колумбийского университетов Джоэла Коэна, модель отражала прошлые тенденции как раз в тот момент, когда демографическая картина начала меняться.

"Фон Фёрстер тогда не знал – и никто не знал, – что пик темпов роста населения уже наступил. Исторический максимум пришелся на начало 1960-х годов", – сказал Джоэл Коэн.

Демографический скачок произошел главным образом из-за снижения смертности, а не резкого увеличения числа детей в семьях. Благодаря питанию, санитарии и медицине больше людей стали доживать до взрослого возраста. Но смертность не может снижаться бесконечно: когда выживает большинство детей, семьи обычно становятся меньше.

Вместо перенаселения – снижение рождаемости

Урбанизация, образование, работа женщин и доступ к контрацепции изменили демографические тенденции. Сейчас примерно в 55% стран, где живут более двух третей населения мира, рождаемость ниже уровня воспроизводства – около 2,1 ребенка на женщину.

В Южной Корее, Японии и значительной части Западной Европы демографов теперь тревожит снижение рождаемости. Старение населения создает нагрузку на экономику и социальные службы, однако эксперты не считают, что это грозит близкой катастрофой.

Примечание: Данный материал описывает историко-научный прецедент. Указанная дата "апокалипсиса" — результат математического эксперимента 1960 года, гипотеза которого не учла замедление роста мирового населения и была опровергнута последующими исследованиями.

До 2051 года украинцев может остаться только 25 миллионов

Ранее "Телеграф" сообщал, что математики использовали спорную теорию под названием "аргумент судного дня", чтобы оценить, сколько еще может просуществовать человечество. Согласно выводам, у людей есть еще как минимум десят тысяч лет.