Будут ли в Украине блэкауты по 16 часов этой зимой: нардеп обнадежил прогнозом

Нардеп объяснил, почему ожидает более коротких отключений и как на ситуацию повлияют зимнее потребление и ремонты

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Этой зимой украинцам не стоит ожидать отключений электроэнергии по 16 часов в сутки – оснований для этого сейчас нет, считает народный депутат от "Слуги народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. Даже если свет будут выключать, отключения, по его оценке, не будут продолжительными.

Об этом он сказал в интервью "Телеграфу". Больше читайте в материале: По 16 часов без света не будет, – Нагорняк о реальном сценарии на зиму и почему Путин не пойдет на "энергетический мир" .

Потребление промышленности снизилось

По словам Нагорняка, сейчас в энергосистеме нет дефицита генерации. Потребление электроэнергии снизилось из-за ударов по металлургическим и другим предприятиям, часть из которых прекратила работу. В итоге баланс производства и потребления сместился в сторону производства.

Нардеп привел в качестве примера возможность экспортировать электроэнергию в Европейский Союз в июле и августе. По его словам, в отдельные часы украинские трейдеры продавали электроэнергии больше, чем покупали в ЕС.

"По моим данным, нет никаких оснований утверждать, что этой зимой могут быть такие длительные отключения. Ни в Киеве, ни в других регионах Украины", – сказал Сергей Нагорняк.

Сергей Нагорняк

Зимнее потребление вырастет, но отключения не должны быть длительными

Зимой ситуация изменится: солнечные электростанции будут производить меньше электроэнергии, а потребление населения вырастет. Люди будут чаще пользоваться электрообогревателями, объяснил Нагорняк. В то же время промышленное потребление остается более низким из-за остановки предприятий, поврежденных российскими ударами.

Отдельные отключения могут быть связаны не с нехваткой электроэнергии, а с аварийными ремонтами линий и подстанций. Также энергетики отключают оборудование, чтобы завершить обустройство антидроновой защиты. Поэтому нынешние графики, по словам нардепа, сами по себе не свидетельствуют о дефиците генерации.

Нагорняк не назвал прогнозируемое количество часов без света: он считает такие подсчеты преждевременными. По его оценке, страна имеет шансы пройти осенне-зимний период без дефицита генерации, а возможные отключения не будут длительными. В то же время их продолжительность может отличаться в зависимости от региона.

"Поэтому, по моим оценкам, если этой зимой и будут отключения электроэнергии, то они не будут длительными (хотя в разных регионах разными по времени)", – сказал Сергей Нагорняк.