Через місяць настане кінець світу: що відомо про передбачення 1960 року

Фізик розрахував дату демографічної катастрофи

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Через місяць, 13 листопада 2026 року, настане дата "кінця світу", яку в 1960 році вирахували фізик Іллінойського університету Хайнц фон Ферстер та його колеги. Вони пов’язали загибель людства зі зростанням населення, що нескінченно прискорюється.

Хоча розмови про передбачуваний апокаліпсис відновилися останнім часом через побоювання ядерної війни або штучний інтелект, фон Ферстер мав на увазі зовсім іншу катастрофу. Чому прогноз не справдиться, розповідає Yahoo.

Звідки взялася дата 13 листопада

Стаття вчених вийшла у журналі Science 4 листопада 1960 року. Автори зібрали 24 оцінки чисельності населення за 2000 років та побудували рівняння, яке переносило минулі тенденції у майбутнє.

Модель виходила з того, що чим більше людей, тим ефективніше вони співпрацюють і створюють нові технології. Це прискорює зростання населення, а воно, своєю чергою, посилює співпрацю. Згідно з розрахунками, 13 листопада 2026 року чисельність людства мала спрямуватися до математичної межі. Похибка прогнозу становить п’ять років.

Англійський економіст Томас Мальтус побоювався нестачі продовольства. Фон Ферстер вважав, що людська винахідливість дозволить прогодувати населення. Катастрофу він бачив саме у перенаселенні.

"Наші праправнуки не помруть від голоду. Вони будуть розчавлені на смерть", — написали Хайнц фон Ферстер та його співавтори.

Перенаселена вулиця в Калькутті, Індія у 1999 році/Фото: Getty Images

Чому прогноз виявився невірним

Сьогодні на Землі живе близько 8,3 млрд людей, але населення вже не росте з колишнім прискоренням. За словами математичного біолога, професора Рокфеллерівського та Колумбійського університетів Джоела Коена, модель відображала минулі тенденції саме в той момент, коли демографічна картина почала змінюватись.

"Фон Ферстер тоді не знав — і ніхто не знав, — що пік темпів зростання населення вже настав. Історичний максимум припав на початок 1960-х років", — сказав Джоел Коен.

Демографічний стрибок стався головним чином через зниження смертності, а не через різке збільшення кількості дітей у сім’ях. Завдяки харчуванню, санітарії та медицині більше людей почали доживати до дорослого віку. Але смертність не може знижуватися нескінченно: коли виживає більшість дітей, сім’ї зазвичай стають меншими.

Замість перенаселення – зниження народжуваності

Урбанізація, освіта, робота жінок та доступ до контрацепції змінили демографічні тенденції. Зараз приблизно в 55% країн, де живуть понад дві третини населення світу, народжуваність нижча від рівня відтворення – близько 2,1 дитини на жінку.

У Південній Кореї, Японії та значній частині Західної Європи демографів тепер турбує зниження народжуваності. Старіння населення створює навантаження на економіку та соціальні служби, проте експерти не вважають, що це загрожує близькою катастрофою.

Примітка: Цей матеріал описує історико-науковий прецедент. Вказана дата "апокаліпсису" — результат математичного експерименту 1960 року, гіпотеза якого не врахувала уповільнення зростання світового населення і була спростована подальшими дослідженнями.

До 2051 року українців може залишитися лише 25 мільйонів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що математики використали спірну теорію під назвою "аргумент судного дня", щоб оцінити, скільки ще може проіснувати людство. Згідно з висновками, люди мають ще як мінімум десять тисяч років.