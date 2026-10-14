В приложении "АТБ" есть хитрость, о которой знают не все: как работают персональные скидки

Некоторые покупают дешевле, хотя товар тот же

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В мобильном приложении "АТБ" есть раздел со специальными скидками , где покупатели могут найти персональные предложения на товары. Они формируются автоматически, а воспользоваться ими можно после активации в приложении.

На эту возможность обратила внимание украинка в Threads. "Телеграф" выяснил, как работают специальные скидки в "АТБ", как их активировать и какие условия важно учитывать перед покупкой.

Как работают специальные скидки в "АТБ"

По информации компании, специальные скидки – это персональные предложения на товары, которые покупатель часто приобретает. Они появляются в одноименном разделе мобильного приложения, а их перечень может различаться в зависимости от условий акций.

Размер специальной скидки на один и тот же товар может различаться в зависимости от покупателя. Как объясняют в "АТБ", предложения формируются автоматически на основе ряда критериев, связанных с покупательским поведением и участием в программе лояльности.

Система учитывает историю и частоту покупок, время, прошедшее с последнего визита, средний чек, категории приобретенных товаров, канал продаж и другие условия конкретной акции. Поэтому разные категории покупателей могут получать скидку разного размера на один и тот же продукт.

При этом компания подчеркивает, что не принимает отдельных решений вручную в отношении конкретных пользователей. Для всех покупателей, относящихся к одной категории, действуют одинаковые условия предложения.

Специальные скидки в "АТБ" в приложении

Что отображается в разделе, если скидок нет

Чтобы получить скидку, нужно выбрать товар и нажать "Активировать акцию". В компании отмечают, что предложение активируется в течение пяти минут. После этого можно отправляться за покупками.

Скидка на товар по специальному предложению. Фото: yusiasamsonova/Threads

Скидка на товар по специальному предложению. Фото: yusiasamsonova/Threads

Как воспользоваться предложением на кассе

При покупках в обычном магазине нужно отсканировать код из приложения "АТБ" до оплаты – на обычной кассе или кассе самообслуживания. Если предложение активировано, скидка на соответствующий товар применяется автоматически.

Важно сделать это до расчета. Самого наличия акции в приложении недостаточно: ее нужно активировать заранее. После использования одноразового предложения появляется статус "Скидка использована".

Можно ли получить скидку при онлайн-покупках

Специальные предложения действуют не только в магазинах сети. По информации "АТБ", ими также можно воспользоваться в интернет-магазине и через сервис Scan&Buy.

Для этого необходимо авторизоваться, активировать предложение до покупки и добавить соответствующий товар в заказ. Скидка применяется автоматически, если выполнены условия акции и товар включен в заказ.

Какие ограничения действуют для покупателей

Специальные скидки обычно одноразовые, если в описании конкретного предложения не указано иное. Поэтому после покупки повторно воспользоваться той же акцией не получится.

Новые предложения могут появляться в разное время. В "АТБ" советуют периодически проверять соответствующий раздел в приложении, поскольку о появлении новых скидок могут сообщать и push-уведомления.

Специальные скидки можно сочетать со скидкой по карте "АТБ" , если условия конкретной акции не предусматривают иного. Это позволяет получить дополнительную выгоду при покупке.

Есть ограничения и по количеству товаров. Если в условиях предложения не указано иное, специальная скидка распространяется максимум на 12 единиц соответствующего товара в одном чеке. Точное количество следует проверять в описании акции.

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