У додатку "АТБ" є хитрість, про яку знають не всі: як працюють персональні знижки

Дехто купує дешевше, хоча товар той самий

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У мобільному додатку "АТБ" є розділ зі спеціальними знижками, де покупці можуть знайти персональні пропозиції на товари. Вони формуються автоматично, а скористатися ними можна після активації в додатку.

На цю можливість звернула увагу українка в Threads. "Телеграф" з’ясував, як працюють спеціальні знижки в "АТБ", як їх активувати та які умови важливо врахувати перед покупкою.

Як працюють спеціальні знижки в "АТБ"

За інформацією компанії, спеціальні знижки — це персональні пропозиції на товари, які покупець часто купує. Вони з’являються в однойменному розділі мобільного додатка, а їхній перелік може відрізнятися залежно від умов акцій.

Розмір спеціальної знижки на той самий товар може відрізнятися залежно від покупця. Як пояснюють в "АТБ", пропозиції формуються автоматично на основі низки критеріїв, пов’язаних із купівельною поведінкою та участю в програмі лояльності.

Система враховує історію та частоту покупок, час, що минув від останнього візиту, середній чек, категорії придбаних товарів, канал продажу та інші умови конкретної акції. Через це різні категорії покупців можуть отримувати різний розмір знижки на один і той самий продукт.

Водночас компанія наголошує, що не ухвалює окремих ручних рішень щодо конкретних користувачів. Для всіх покупців, які належать до однієї категорії, діють однакові умови пропозиції.

Спеціальні знижки в "АТБ" в додатку

Що відображається в розділі, якщо знижок немає

Щоб отримати знижку, потрібно вибрати товар і натиснути "Активувати акцію". У компанії зазначають, що пропозиція активується протягом п’яти хвилин. Після цього можна вирушати за покупками.

Знижка на товар за спеціальною пропозицією. Фото: yusiasamsonova/Threads

Знижка на товар за спеціальною пропозицією. Фото: yusiasamsonova/Threads

Як скористатися пропозицією на касі

Під час покупок у звичайному магазині потрібно відсканувати код із додатка "АТБ" до оплати — на звичайній касі або касі самообслуговування. Якщо пропозицію активовано, знижка на відповідний товар застосовується автоматично.

Важливо зробити це до розрахунку. Самої наявності акції в додатку недостатньо: її потрібно активувати заздалегідь. Після використання одноразової пропозиції з’являється статус "Знижку використано".

Чи можна отримати знижку під час онлайн-покупок

Спеціальні пропозиції діють не лише в магазинах мережі. За інформацією "АТБ", ними також можна скористатися в інтернет-магазині та через сервіс Scan&Buy.

Для цього необхідно авторизуватися, активувати пропозицію до покупки та додати відповідний товар до замовлення. Знижка застосовується автоматично, якщо виконано умови акції та товар є в замовленні.

Які обмеження діють для покупців

Спеціальні знижки зазвичай одноразові, якщо в описі конкретної пропозиції не зазначено інше. Тому після покупки повторно скористатися тією самою акцією не вийде.

Нові пропозиції можуть з’являтися в різний час. У "АТБ" радять періодично перевіряти відповідний розділ у додатку, адже про появу нових знижок також можуть повідомляти push-сповіщення.

Спеціальні знижки можна поєднувати зі знижкою за карткою "АТБ", якщо умови конкретної акції не передбачають іншого. Це дає змогу отримати додаткову вигоду під час покупки.

Є обмеження і на кількість товарів. Якщо в умовах пропозиції не зазначено інше, спеціальна знижка поширюється максимум на 12 одиниць відповідного товару в одному чеку. Точну кількість варто перевіряти в описі акції.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-6 товарів "АТБ" які найчастіше намагаються вкрасти.