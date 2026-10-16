Бронирование от мобилизации без ошибок: какие три аспекта следует учитывать

Зарплата работника в 2026 году должна составлять не менее 21 617,50 грн

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Чтобы избежать штрафов и других проблем, предприятия должны четко соблюдать правила бронирования работников. В частности, должно быть назначено отдельное должностное лицо, ответственное за ведение воинского учета.

Об этом рассказала адвокат, руководитель Центра трудового права и социального обеспечения ВША НААУ Виктория Полищук. По ее словам, предприятие обязано сообщать ТЦК и СП о назначении и увольнении такого работника.

Предприятие также должно:

направлять уведомления о приеме на работу/увольнении военнообязанных в 7-дневный срок;

оповещать работников о вызове в ТЦК и СП и обеспечивать их своевременное прибытие;

ежемесячно (до 5-го числа) информировать ТЦК об изменениях учетных данных работников;

сообщать о лицах, нарушающих правила воинского учета.

Как происходит бронирование и какой должна быть зарплата

Чтобы забронировать работников, предприятие должно получить статус критически важного в соответствии с постановлением Кабмина №76. Затем руководитель подает списки через портал "Дія", подписывает их квалифицированной электронной подписью (КЭП) и передает в Единый реестр.

Как работает бронирование через "Дія". Фото: Дія

Статус критически важного предприятия необходимо подтверждать ежегодно. Для этого компания подает справки об отсутствии налоговой задолженности, выписку из ГНС и документы об уровне зарплат. Зарплата работника, которого подают на бронирование, должна составлять не менее 2,5 минимальной зарплаты. В 2026 году это 21 617,50 грн.

После бронирования работника переводят на специальный воинский учет. Отсрочка аннулируется по истечении срока ее действия, в случае ликвидации предприятия или увольнения работника, при приостановлении трудового договора либо по обоснованному представлению руководителя. Если предприятие теряет статус критически важного, бронирование аннулируется автоматически.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут принимать на работу людей с нарушениями правил воинского учета и инициировать их бронирование. У работника есть 45 дней, чтобы уладить проблемы с ТЦК и СП. Если за это время нарушения не устранены, процедуру бронирования отменяют.

Напомним, "Телеграф" разбирался, выиграет ли мобилизация от новых правил бронирования. Под отмену отсрочек могут попасть даже сотрудники предприятий ОПК, где бронь составляет 100%.