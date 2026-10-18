"Так дешевле": Трамп цинично заговорил о разводе на глазах у сотни (видео)

Ни о какой любви речи быть не может

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Президент США Дональд Трамп публично рассуждал о том, сколько стоит развод с супругой, и вызвал новую волну осуждения. На фоне слухов о непростых отношениях с Меланией его совет сохранять семью ради денег прозвучал довольно цинично.

Что Трамп сказал о цене развода

Поводом стало выступление президента в Уасилле на Аляске во время поездки, связанной с промежуточными выборами в США. Как сообщает Irish Star, фрагмент речи опубликовал в X Аарон Рупар. В нем Трамп дал предельно практичный совет о супружеской жизни.

"Оставайтесь со своей женой. Это гораздо дешевле", – заявил президент США.

Trump: "Stay with your wife. It's much less expensive." https://t.co/EKsXGSJKah — Aaron Rupar (@atrupar) October 14, 2026

В полной версии видео эта реплика звучит после рассказа о разговоре с полицейским. По словам Трампа, тот раньше терял деньги, потому что не слишком хорошо разбирался в финансах, но при президентстве Трампа его пенсионные накопления якобы выросли. Президент пересказал слова собеседника: жена, которая всю жизнь считала его неудачником, теперь видит в нем "финансового гения".

Трамп рассказал и о том, что спросил мужчину, собирается ли тот остаться с супругой. Полицейский ответил, что еще думает, и президент посоветовал ему не разводиться – из соображений экономии. В зале шутку встретили смехом, но пользователи сети отреагировали гораздо менее доброжелательно.

Почему в сети вспомнили о Мелании

Фото: Getty Images

Некоторые комментаторы сочли реплику неуважительной по отношению к первой леди. Их задело, что, говоря о сохранении семьи, Трамп сделал акцент на расходах. В такой формулировке не нашлось места ни чувствам, ни привязанности к супруге.

"Я смеюсь. Держу пари, Мелании не смешно. Пузырь "идеальной пары" MAGA только что лопнул. Разводиться просто слишком дорого", – отреагировал один из комментаторов.

Напомним, в Белом доме опасаются, что финансовая независимость Мелании Трамп может подтолкнуть первую леди к разрыву с супругом, окруженным скандалами. При этом даже в случае смерти Дональда Трампа она сможет рассчитывать на внушительные государственные выплаты.