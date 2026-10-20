Укр

Карточку заблокировали, а о штрафе ТЦК вы не знали: что делать прежде всего

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Перед тем как действовать, нужно выяснить причину блокировки счета
Перед тем как действовать, нужно выяснить причину блокировки счета. Фото Коллаж "Телеграфа"

Банковскую карту могут заблокировать из-за исполнительного производства

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Иногда человек узнает штраф от территориального центра комплектования (ТЦК) только после того, как его банковскую карту заблокировали.

В такой ситуации адвокат Илья Колесник советует прежде всего выяснить, действительно ли вынесли постановление о штрафе, когда это произошло и открыли ли исполнительное производство. Об этом он рассказал в эксклюзиве "Телеграфа".

Детальнее в материале: "Счета блокируют через час: что делать, если ТЦК выписал штраф, а вы узнали об этом от банка".

Проверить информацию можно через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП) или Единый реестр должников. Также следует получить копию постановления ТЦК и документы от исполнителя, чтобы понять, на каком основании начали взыскание.

Что нужно проверить перед обжалованием штрафа

По словам Колесника, важно обратить внимание на три момента: дату вынесения постановления, способ его вручения или отправки и момент вступления в него законной силы. Эти обстоятельства могут повлиять на оценку законности решения и сроки его обжалования.

Адвокат также отмечает, что закон не во всех случаях требует вручать постановление под подпись. Поэтому, если человек не знал о штрафе до блокировки карты, нужно выяснить, присылали ли ему соответствующие документы и соблюдали ли установленную процедуру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал об инициативе полного освобождения от мобилизации отдельных категорий мужчин в Украине.

Теги:
#Штраф #Мобилизация #ТЦК