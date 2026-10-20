Картку заблокували, а про штраф ТЦК ви не знали: що робити перш за все

Банківську картку можуть заблокувати через виконавче провадження

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Іноді людина дізнається про штраф від територіального центру комплектування (ТЦК) лише після того, як її банківську картку заблокували.

У такій ситуації адвокат Ілля Колесник радить насамперед з'ясувати, чи справді винесли постанову про штраф, коли це сталося та чи відкрили виконавче провадження. Про це він розповів в ексклюзиві "Телеграфу".

Детальніше в матеріалі: "Рахунки блокують за годину: що робити, якщо ТЦК виписав штраф, а ви дізналися про це від банку".

Перевірити інформацію можна через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) або Єдиний реєстр боржників. Також варто отримати копію постанови ТЦК і документи від виконавця, щоб зрозуміти, на якій підставі почали стягнення.

Що потрібно перевірити перед оскарженням штрафу

За словами Колесника, важливо звернути увагу на три моменти: дату винесення постанови, спосіб її вручення або надсилання та момент набрання нею законної сили. Ці обставини можуть впливати на оцінку законності рішення та строки його оскарження.

Адвокат також наголошує, що закон не в усіх випадках вимагає вручати постанову особисто під підпис. Тому, якщо людина не знала про штраф до блокування картки, потрібно з'ясувати, чи надсилали їй відповідні документи та чи дотрималися встановленої процедури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ініціативу щодо повного звільнення від мобілізації окремих категорій чоловіків в Україні.