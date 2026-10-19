Из-за штрафа ТЦК заблокировали карточку: какие деньги не могут забрать

Однако не все так просто — чтобы снять арест со счета, понадобится документальное подтверждение

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Арестованные из-за невыплаченного штрафа ТЦК счета, на которые поступают зарплата, пенсия, стипендия и социальные выплаты, могут быть разблокированы. Однако для этого нужно предоставить необходимые документы.

Соответствующие объяснения "Телеграфу" дал адвокат Илья Колесник.

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Арест зарплатных счетов и счетов, на которые поступают социальные выплаты – отдельный вопрос. Адвокат предостерегает: не все средства на счете защищены автоматически, хотя закон ограничивает взыскание определенных видов доходов.

Поэтому следует "выяснить правовой режим средств и документально подтвердить их происхождение". Если арест наложен ошибочно, действовать нужно через исполнителя.

Илья Колесник. Фото: prikhodko.com.ua

"Необходимо обратиться к исполнителю с подтверждающими документами и, при необходимости, обжаловать его действия", — советует юрист.

Какие именно документы подавать, разъяснил Минюст. Чтобы разблокировать текущий счет, исполнителю подают заявление об определении счета для расходных операций.

Для счетов целевого назначения (пенсии, зарплата, соцвыплаты, стипендии) требуется заявление о снятии ареста со справками. Это может быть справка банка о реквизитах счета и справка от работодателя или Пенсионного фонда.

Напомним, с 23 октября 2026 года в полном объёме вступит в силу закон №4833-IX. Он переводит поиск счетов и взыскание долгов в цифровой формат. Исполнители будут получать данные в электронном виде, а ежемесячно доступная сумма составит до двух минимальных зарплат.